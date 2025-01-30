Жителей Челябинска предупредили, что из крана может пойти зеленая вода

Сообщается, что с 30 января по 6 февраля МУП «ЧКТС» проверит тепловые и внутридомовые сети контура ТЭЦ «Мечел-Энерго» с помощью органического красителя.
«Цель подобных мероприятий — выявление утечек на трубопроводах тепловых сетей и в тепловых узлах потребителей, проверка внутридомовых систем на предмет их исправности и качества их обслуживания представителями управляющих компаний», — говорится в комментарии.
Используется краситель органического происхождения, который придает воде яркий зеленый цвет. Он, как говорят специалисты, применяется для придания соответствующего оттенка косметической продукции, абсолютно безопасен для людей и домашних питомцев.
В случае обнаружения зеленой воды на улице или ее появления в кранах горожан просят сообщать об этом в диспетчерскую службу МУП «ЧКТС» по телефону: