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Жителей Челябинска предупредили, что из крана может пойти зеленая вода

Жителей Металлургического района Челябинска предупредили, что из крана может пойти зеленая воды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что с 30 января по 6 февраля МУП «ЧКТС» проверит тепловые и внутридомовые сети контура ТЭЦ «Мечел-Энерго» с помощью органического красителя.

«Цель подобных мероприятий — выявление утечек на трубопроводах тепловых сетей и в тепловых узлах потребителей, проверка внутридомовых систем на предмет их исправности и качества их обслуживания представителями управляющих компаний», — говорится в комментарии.

Используется краситель органического происхождения, который придает воде яркий зеленый цвет. Он, как говорят специалисты, применяется для придания соответствующего оттенка косметической продукции, абсолютно безопасен для людей и домашних питомцев.

В случае обнаружения зеленой воды на улице или ее появления в кранах горожан просят сообщать об этом в диспетчерскую службу МУП «ЧКТС» по телефону: 8 (351) 732−01−87.

ЖКХ