В Партизанске детсад попал под проверку из-за жалоб на нецензурную брань воспитателей

Напомним, в Находке воспитатели детского садика забыли ребенка на площадке во время прогулки. Инцидент произошёл 11 декабря, когда после прогулки воспитатели завели детей в помещение для дневного сна, забыв на улице 3-летнюю девочку. Несовершеннолетняя находилась на улице без присмотра около 25 минут.