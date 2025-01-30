В Партизанске детсад попал под проверку из-за жалоб на нецензурную брань воспитателей

Методы воспитания в детском саду № 14 в Партизанске вызвали много вопросов у прокуратуры. Сотрудницы учреждения отстранены от работы на период проведения служебных проверок, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого надзорного ведомства.
Отмечается, что в январе 2025 года воспитатель и младший воспитатель группы раннего возраста применили недопустимые методы воспитания, которые негативно повлияли на нравственное развитие детей. Использование нецензурной брани и психологическое давление на воспитанников привлекло внимание соответствующих органов.
Прокуратура проводит проверку, в результате которой будет дана оценка действиям работников дошкольного образования с исчерпывающим комплексом мер соответствующего реагирования.
Напомним, в Находке воспитатели детского садика забыли ребенка на площадке во время прогулки. Инцидент произошёл 11 декабря, когда после прогулки воспитатели завели детей в помещение для дневного сна, забыв на улице 3-летнюю девочку. Несовершеннолетняя находилась на улице без присмотра около 25 минут.