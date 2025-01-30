В Челябинской области прокурор заставил чиновников выделить сироте благоустроенное жилье

В надзорное ведомство ранее обратился 21-летний парень.
На личном приеме заместителя регионального прокурора Виталия Новикова молодой человек сообщил, что включен в список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением, однако по достижению совершеннолетия квартирой или домом не обеспечен.
В итоге глава Кыштымского городского округа получила представление об устранении нарушений закона.
«После вмешательства прокуратуры права сироты восстановлены, заявителю предоставлено благоустроенное жилое помещение», — рассказали в пресс-центре ведомства.