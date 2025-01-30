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В Челябинской области прокурор заставил чиновников выделить сироте благоустроенное жилье

В Челябинской области прокурор заставил чиновников выделить сироте благоустроенное жилье, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В надзорное ведомство ранее обратился 21-летний парень.

На личном приеме заместителя регионального прокурора Виталия Новикова молодой человек сообщил, что включен в список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением, однако по достижению совершеннолетия квартирой или домом не обеспечен.

В итоге глава Кыштымского городского округа получила представление об устранении нарушений закона.

«После вмешательства прокуратуры права сироты восстановлены, заявителю предоставлено благоустроенное жилое помещение», — рассказали в пресс-центре ведомства.

недвижимость