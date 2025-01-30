Калининградские врачи спасли шестимесячную девочку с праворасположенным сердцем

Медлить в данном случае нельзя — летальность при таком врождённом пороке к первому году жизни составляет 80%. Поэтому мы пригласили ребёнка с мамой в центр максимально быстро. И когда они приехали, сатурация (насыщение крови кислородом) у девочки составляла всего 70%. Клиническая ситуация была непростой. Мы понимали это, но приняли решение об операции, так как владеем целым спектром хирургических методик коррекции транспозиции магистральных сосудов в разных вариациях порока, — пояснил заведующий детским кардиохирургическим отделением ФЦВМТ, д.м.н. Евгений Кривощеков.