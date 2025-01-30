Калининградские врачи спасли шестимесячную девочку с праворасположенным сердцем

Калининградские врачи спасли жизнь шестимесячной девочки с праворасположенным сердцем. Об этом сообщается на странице регионального кардиоцентра «ВКонтакте».
«У Анечки из Калужской области крайне редкая особенность — её сердце расположено справа. А ещё диагностирован критический и очень сложный врождённый комбинированный порок сердца», — говорится в сообщении. Диагноз ребёнку установили в полтора месяца. Врач обнаружила сильный шум в сердце во время обычного осмотра. Дальнейшие обследования показали, что ситуация жизнеугрожающая, требуется хирургическое лечение.
«У девочки — транспозиция магистральных сосудов (ТМС), когда в результате дискордантного желудочково-артериального соединения нарушается правильное сообщение между двумя кругами кровообращения, не происходит обогащения кислородом артериальной крови. Кроме того, у Анечки обнаружили дефект межжелудочковой перегородки, стеноз лёгочной артерии, открытый артериальный проток, открытое овальное окно», — отметили в публикации.
Специалисты одной из российских клиник назначили девочке поддерживающее лечение. Радикальную операцию делать не стали из-за сложной анатомии сердца и сосудов и высокого риска. Тогда родители обратились в Калининград, к детскому кардиохирургу Евгению Кривощекову.
Медлить в данном случае нельзя — летальность при таком врождённом пороке к первому году жизни составляет 80%. Поэтому мы пригласили ребёнка с мамой в центр максимально быстро. И когда они приехали, сатурация (насыщение крови кислородом) у девочки составляла всего 70%. Клиническая ситуация была непростой. Мы понимали это, но приняли решение об операции, так как владеем целым спектром хирургических методик коррекции транспозиции магистральных сосудов в разных вариациях порока, — пояснил заведующий детским кардиохирургическим отделением ФЦВМТ, д.м.н. Евгений Кривощеков.
Перед специалистами стояла задача «переключить» сосуды в правильном расположении, устранить другие аномалии сердца ребёнка. «Это было технически очень сложное вмешательство. Тактика операции определялась особенностями анатомии: помимо того, что сердце девочки расположено справа, необычно размещены желудочки сердца, когда правый желудочек буквально “лежит” на левом. Сложные коронарные артерии: устье коронарной артерии отходило от передней стенки аорты», — рассказал Евгений Кривощеков.
Операцию проводили на открытом сердце, с искусственным кровообращением. Вмешательство длилось пять часов, прошло успешно. Через две недели девочку с мамой выписали.