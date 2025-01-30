В Челябинскую область не пропустили 20 тонн сухофруктов из Киргизии: не та упаковка

Все произошло на российско-казахстанском участке Госграницы.
Там специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора совместно с пограничниками проверили партию растительной продукции: 19,6 тонны чернослива, кураги, маша, фасоли, арахиса и изюма.
«Установлено, что на упаковках с изюмом маркировка не соответствует требованиям — не указано место происхождения. В связи с этим вся партия сухофруктов, орехов и бобовых была запрещена к ввозу», — говорится в комментарии.
Машина под контролем должностных лиц Россельхознадзора возвращена на территорию сопредельного государства. Перевозчик привлечен к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ.