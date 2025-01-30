Почти 600 фур и легковушек стоят на границе Беларуси с ЕС

В четверг утром в пункте пропуска «Брест» на границе Беларуси с Польшей скопилась очередь из 135 легковушек.
На литовском и латвийском направлениях очередей из легкового транспорта нет.
Фуры стоят только на границе Беларуси с Литвой: в пункте пропуска «Каменный Лог» сейчас находится 220 грузовиков, а в погранпереходе «Бенякони» — 240 большегрузов.
На латвийском и польском направлениях скопления большегрузов в настоящее время не фиксируется.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.