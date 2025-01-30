В России предложили новый подход к определению микропластика в водоемах

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Ученые Новосибирского института органической химии (НИОХ) СО РАН разработали подход количественного определения микропластика, находящегося в реках и озерах. Для создания методики исследователи отобрали проб воды из рек Обь и Селенга, а также из озера Байкал, сообщила ТАСС директор института, доктор физико-математических наук, профессор Елена Багрянская.
Загрязнение природы микропластиком — одна из главных экологических проблем мира. Он представляет собой частицы размером меньше 5 мм. В окружающей среде микропластик накапливается, главным образом, по двум причинам: первая — разрушение пластиковых отходов под действием температуры, солнечного излучения и механического воздействия, вторая — через сточные воды, где микропластик оказывается в результате использования средств личной гигиены, декоративной косметики, стирки синтетической одежды. Он с легкостью проходит через фильтры и водоочистные сооружения, попадая в реки, моря и другие водоемы.
«Чтобы определить, относится ли найденная частица в образце к микропластику необходимо применить инструментальный метод анализа. Чаще всего исследователи используют микроскопию, совмещенную с инфракрасной спектроскопией. Однако такой метод крайне трудоемкий, и анализ одной пробы может занимать до нескольких дней в случае наличия в ней большого количества разнообразных частиц. Мы предлагаем использовать пиролитическую газовую хромато-масс-спектрометрию (прибор для определения отдельных компонентов в сложных смесях — прим. ТАСС), с помощью которого результат анализа может быть получен через 1 час. Каждая пластиковая частица под действием высокой температуры разлагается на определенные вещества. Причем каждый вид пластика характеризуется своими продуктами разложения. Поэтому этот метод позволяет однозначно определить частицы из какого полимерного материала, и какая их масса содержатся в образце», — рассказала Багрянская.
Как пояснила один из авторов исследования, старший научный сотрудник института, кандидат химических наук Юлия Сотникова, отбор образцов из водоема представляет собой фильтрацию 20 литров воды через специальную сетку с размером ячеек 100 мкм, которая доставляется в лабораторию. Далее в лаборатории пробу смывают с этой сетки и приступают к удалению всех частиц, которые могут помешать определению микропластика — частицы травы, семян, песка и других. Так, в качестве нового, никем не используемого ранее, реактива для удаления природных органических веществ в НИОХ СО РАН используют надуксусную кислоту. Далее, очищенные пробы, содержащие, главным образом, частицы микропластика помещают в пиролитическую приставку газового хромато-масс-спектрометра, с помощью которого происходит количественный анализ. В результате получается набор данных, содержащий информацию о количественном содержании каждого типа пластика, например, полиэтилена, полипропилена, полистирола.