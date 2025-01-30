В России предложили новый подход к определению микропластика в водоемах

«Чтобы определить, относится ли найденная частица в образце к микропластику необходимо применить инструментальный метод анализа. Чаще всего исследователи используют микроскопию, совмещенную с инфракрасной спектроскопией. Однако такой метод крайне трудоемкий, и анализ одной пробы может занимать до нескольких дней в случае наличия в ней большого количества разнообразных частиц. Мы предлагаем использовать пиролитическую газовую хромато-масс-спектрометрию (прибор для определения отдельных компонентов в сложных смесях — прим. ТАСС), с помощью которого результат анализа может быть получен через 1 час. Каждая пластиковая частица под действием высокой температуры разлагается на определенные вещества. Причем каждый вид пластика характеризуется своими продуктами разложения. Поэтому этот метод позволяет однозначно определить частицы из какого полимерного материала, и какая их масса содержатся в образце», — рассказала Багрянская.