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В Иркутской области стали реже травиться химикатами в 2024 году

679 человек отравились спиртосодержащей продукцией.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области в 2024 году 2 597 человек отравились химикатами, а это на 169 меньше, чем годом ранее. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

— 679 случаев произошло из-за употребления спиртосодержащей продукции, 606 из них из-за употребления высоких доз этилового спирта. Еще 593 — из-за приема лекарств, 232 из-за наркотиков, а 1 093 из-за приема растворителей, щелочи и других веществ, — прокомментировали в пресс-службе Управления.

Отмечено снижение количества острых отравлений: спиртосодержащей продукцией на 2,9%, лекарственными препаратами на 6,5%.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Михаил Пичугин, известный как русский Робинзон, обратился в Следком с явкой с повинной. Напомним, дело заведено по факту смерти брата и несовершеннолетнего при эксплуатации Пичугиным водного транспорта в Охотском море.