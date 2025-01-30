Мозырский НПЗ опроверг сообщение об атаке беспилотников

В сторону Мозырского НПЗ летят «утки», но точно не БПЛА.
На предприятии подчеркнули, что деструктивные силы «снова решили порезвиться на ночь, выдумывая очередные и, если честно, уже не очень интересные байки». Но этот раз они распространили ложную информацию о том, что в сторону НПЗ запущен беспилотник.
Генеральный директор Виталий Павлов сообщил, что завод продолжает работать в штатном режиме и призвал «не верить сказкам».
Сегодня Мозырский НПЗ отмечает 50-летний юбилей со дня получения первой товарной продукции. С этой важной датой работников и ветеранов предприятия поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.
По словам белорусского лидера, НПЗ вносит значимый вклад в развитие белорусской экономики и отечественной нефтепереработки.