В ходе миграционного рейда в двух районах Петербурга задержаны более 100 иностранцев

В частности, проверке подверглись две стройки на Пулковском шоссе, овощебаза на Софийской улице и ряд других объектов. В общей сложности выявили около 500 иностранных рабочих, более 100 мигрантов находились на территории страны нелегально. Их привлекли к административной ответственности.