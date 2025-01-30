Аквапарк с гостиницей планируют построить в Витебске. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 4» рассказал глава Витебского горисполкома Алексей Героев.
Он отметил, что в областных центрах, за исключением Минска, это будет первый аквапарк. Героев уточнил, что состоялась встреча с инвестором, на которой были определены объемы и сроки. По его словам, к работам уже приступили.
— Думаю, по истечении этого и следующего года будут видны результаты.
Кроме того, Героев отмечал, что заявленный инвесторами проект будущего аквапарка является довольно дорогостоящим. Он добавил, что сейчас проводится демонтаж выкупленных корпусов «Витязя». Информация опубликована на сайте Витебского городского исполкома.
— Кроме самого развлекательного заведения на его территории появятся тренажерный зал и гостиничный комплекс.
По его словам, предварительные сроки реализации проекта при эффективной работе, а также необходимом финансировании, составят около двух лет.
В свою очередь, бывший мэр Витебска Николай Орлов сообщил, что место для аквапарка в Витебске было определено уже давно. Он высказал мнение о том, что аквапарк станет местом притяжения не только жителей города, но и области. Видеофрагмент размещен на портале vitbichi.by.
Тем временем Мингорисполком сказал, что реконструкция парка Горького завершится к 1 мая.
Кстати, зона «тихого отдыха» будет на месте «Сказочного замка» в Парке Горького в Минске.
Ранее МАРТ, Минсвязи и мобильные операторы договорились не повышать тарифы на связь.