Фабрика грёз не работает? Почему Федор Бондарчук покинул «Ленфильм»

О том, что Бондарчук решил уйти в отставку с поста, который занимал с октября 2012 года, стало известно 29 января. Чуть позже ситуацию прокомментировала пресс-служба самого Бондарчука, и стало ясно — он ушёл с должности почти месяц назад, еще 24 декабря 2024 года. Сам по себе этот месячный перерыв и сообщение об уходе только после попадания информации в прессу уже говорит о многом.