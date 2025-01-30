Фабрика грёз не работает? Почему Федор Бондарчук покинул «Ленфильм»

Легендарную киностудию «Ленфильм» продолжает лихорадить. На ней по-прежнему висят серьезные финансовые долги, популярных в прокате фильмов не выпускалось уже многие годы, зато студию время от времени проверяют следователи. А теперь ушел и Федор Бондарчук, который своим «звездным статусом» внушал пусть и слабую, но надежду на развитие студии.
Не торопились сообщать.
О том, что Бондарчук решил уйти в отставку с поста, который занимал с октября 2012 года, стало известно 29 января. Чуть позже ситуацию прокомментировала пресс-служба самого Бондарчука, и стало ясно — он ушёл с должности почти месяц назад, еще 24 декабря 2024 года. Сам по себе этот месячный перерыв и сообщение об уходе только после попадания информации в прессу уже говорит о многом.
Официально решение объяснили занятостью режиссёра в других кинопроектах. — как основателя Art Pictures Studio и генерального продюсера «НМГ Студии». В сообщении было подчеркнуто, что Бондарчук многое успел сделать, и покидает «Ленфильм» в момент, когда дела у того наконец-то пошли в гору.
«За прошедшие 12 лет на киностудии “Ленфильм” была отремонтирована вся инфраструктура, восстановлены исторические фасады и перезапущены павильоны. За последние 4 года было выпущено более 25 картин, снятых на студии, прошло более 10 выставочных проектов, была открыта смотровая площадка. Совместно с Министерством Культуры был запущен новаторский проект “Ленфильм-дебют”, лаборатория для режиссёров-дебютантов в полном метре. Все эти нововведения продолжат работу в новом году в штатном режиме. Также продолжатся съемки: павильоны студии расписаны на месяцы вперед», — сообщили в пресс-службе.
Между тем собеседники РБК отметили, что решение Бондарчука связано с нестабильным финансовым положением студии и частой сменой руководства. Сейчас у «Ленфильма» есть непогашенная задолженность более 100 млн руб. и ряд активных судебных разбирательств, в том числе с собственником компании — Росимуществом.
Что происходит с «Ленфильмом»?
Напомним, что старейшая киностудия России, учрежденная еще в 1918 году и давшая публике целую россыпь культовых кинопроизведений (от «Приключений Шерлока Холмса» до «Зимней вишни») за последние годы не смогла предложить картин, которые бы оказались массово востребованы у зрителей.
Немногочисленные фильмы, все-таки снятые на «Ленфильме», проваливались в прокате, а финансовые проблемы множились как снежный ком. Фактически прибыльной для киностудии оказывалась только продажа недвижимого имущества — так в 2020 году «Ленфильм» продал свою недвижимость за 1,5 млрд рублей.
А несколько недель назад торговая компания «Радмир» и вовсе подала иск о банкротстве киностудии с требованием выплатить 6,1 млн рублей.
Зато за 10 лет здесь сменилось 4 руководителя, причем предпоследний из них — Фёдор Щербаков, скрылся от ареста за рубежом. В феврале прошлого года он был признан подозреваемым по уголовному делу о вымогательстве 2 миллионов рублей у топ-менеджера «Ростеха», которое было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве 14 июля прошлого года. Связано оно не с деятельностью Щербакова на посту гендиректора «Ленфильма», а с бизнесом — он гендиректор медиахолдинга 1MI, осуществляющего управление сетью региональных и несколькими федеральными СМИ.
Сменивший его кинопродюссер Эдуард Суворов проработал на своем посту всего несколько месяцев и в начале декабря стало известно, что новым директором «Ленфильма» назначена бывшая руководитель службы безопасности Наталья Андрющенко. На студии её охарактеризовали как «опытного специалиста в области финансового менеджмента, антикризисного управления и экономической безопасности».
Теперь выясняется, что вслед за Суворовым ушел и Бондарчук, который ранее и рекомендовал его на эту должность.
Создается ощущение, что решение режиссера покинуть совет директоров «Ленфильма» стало своего рода жестом разочарования — вытащить старейшую киностудию из кризиса так и не удалось, а идеи о том, как это сделать, закончились.