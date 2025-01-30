Суд продлил арест экс-главе «УДИБ» Красноярска Евгению Жвакину

Тогда же был арестован бывший первый заместитель мэра Алексей Давыдов, который подозревается в посредничестве в переговорах о взятках. По версии следствия, с сентября 2018-го по декабрь 2019 года взятки выплачивал гендиректор фирмы «Промстрой». Размер подношений варьировался от 936 тыс. до 9 млн руб., общая сумма взяток составила 73 млн руб. За эту сумму, считают правоохранители, Евгений Жвакин обеспечивал победы в конкурсах на выполнение дорожно-строительных работ в Красноярске.