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Суд продлил арест экс-главе «УДИБ» Красноярска Евгению Жвакину

Железнодорожный райсуд Красноярска продлил срок ареста экс-руководителю МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (УДИБ) Красноярска Евгению Жвакину.

Источник: AP 2024

Он будет находиться под стражей до 4 апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

О задержании Евгения Жвакина стало известно в начале декабря 2024 года. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Тогда же был арестован бывший первый заместитель мэра Алексей Давыдов, который подозревается в посредничестве в переговорах о взятках. По версии следствия, с сентября 2018-го по декабрь 2019 года взятки выплачивал гендиректор фирмы «Промстрой». Размер подношений варьировался от 936 тыс. до 9 млн руб., общая сумма взяток составила 73 млн руб. За эту сумму, считают правоохранители, Евгений Жвакин обеспечивал победы в конкурсах на выполнение дорожно-строительных работ в Красноярске.

В июне 2024-го, как писал «Ъ-Сибирь», по делу о картельном сговоре был задержан учредитель ООО «Промстрой» Декард Ханагян.