Капитан «Салавата Юлаева» получил серьёзную травму на матче в Омске

Ранее мы сообщали, что омский «Авангард» на домашнем льду уступил уфимскому «Салавату Юлаеву». Очередной матч КХЛ завершился со счётом 2:4 в пользу гостей. Уступая по ходу двух периодов со счётом 0:3, «ястребы» показали волю к победе и поразили ворота соперника дважды.