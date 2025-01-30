Капитан «Салавата Юлаева» получил серьёзную травму на матче в Омске

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал 12 каналу о том, что капитан команды Григорий Панин попал в реанимацию в матче с «Авангардом».
Капитан сломал ребро после столкновения с форвардом «Авангарда» Джованни Фьоре в первом периоде. Панин отыграл чуть более двух минут.
Ранее мы сообщали, что омский «Авангард» на домашнем льду уступил уфимскому «Салавату Юлаеву». Очередной матч КХЛ завершился со счётом 2:4 в пользу гостей. Уступая по ходу двух периодов со счётом 0:3, «ястребы» показали волю к победе и поразили ворота соперника дважды.