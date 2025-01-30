Главные новости 30 января 2025 года

Все учебные заведения в США, ведущие подготовку военных специалистов, будут учить студентов тому, что Америка является самой мощной силой в истории человечества. Продвижение «идеи превосходства» закреплено в меморандуме для высшего руководства Пентагона. Также в Минобороны США отказались от политики «разнообразия и инклюзивности».