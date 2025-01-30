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Главные новости 30 января 2025 года

Последние новости за сегодня — 30 января 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 30 января 2025 года.

Трамп распорядился создать миграционный центр в Гуантанамо

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает обустройство миграционного центра на 30 тысяч мест в тюрьме Гуантанамо на территории американской военно-морской базы. В новом центре будут размещать иностранцев-преступников, которые незаконно находятся на территории Штатов.

В оборонных вузах США начнут продвигать «идею превосходства»

Все учебные заведения в США, ведущие подготовку военных специалистов, будут учить студентов тому, что Америка является самой мощной силой в истории человечества. Продвижение «идеи превосходства» закреплено в меморандуме для высшего руководства Пентагона. Также в Минобороны США отказались от политики «разнообразия и инклюзивности».

Автора «матери всех санкций» приговорили к 11 годам тюрьмы в США

Источник: AP 2024

Сенатор Роберт Менендес, которого считают автором «матери всех санкций» — самого крупного пакета ограничений в отношении России, — приговорен к длительному тюремному заключению по обвинению в коррупции. Суд установил, что политик брал взятки деньгами, золотыми слитками и подарками от бизнесменов.

Грузия поставила на паузу работу в ПАСЕ

Источник: Reuters

Грузия прекратила деятельность в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после того, как там приняли документ, рекомендующий провести в республике новые выборы в парламент до апреля. Пока Грузия не исполнит требование, права делегации ограничили. Власти республики допустили возвращение в ПАСЕ после снятия претензий.

Meta компенсирует блокировку аккаунтов Трампа выплатой $25 млн

Президент США Дональд Трамп и корпорация Meta (признана в России экстремистской) подписали соглашение, по которому американский лидер получит выплату в $25 млн. Крупная сумма является компенсацией за блокировку страниц Трампа в принадлежащих Meta социальных сетях Facebook и Instagram (запрещены в РФ) после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

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