На таможне в Беларуси задержали груз из 200 штук косметического продукта

Таможенники засомневались в том, что водитель верно выбрал коридор (зеленый) и применили в отношении автомобиля дополнительные формы таможенного контроля. Оказалось, что под выдвижным люком транспортного средства были спрятаны 200 блесков для губ.
Стоимость сокрытого товара составляет Br4,5 тыс. Таким образом, ни по количеству, ни по стоимости блески невозможно отнести к товарам для личного пользования. Товар, перемещавшийся незаконно, был изъят. Брестская таможня начала административный процесс.