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В последний день января в Омской области похолодает до −33 градусов

Осадки обойдут регион стороной.

Источник: Комсомольская правда

Последний день января запомнится морозами до −33 градусов и солнцем. О том, какая будет погода в Омске 31 января 2025 года, а также в области, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Температура воздуха ночью составит от −23 до −28 градусов. При прояснении столбик термометра покажет до −33 градусов. Днем воздуха прогреется до −18…-23 градусов. Синоптики не прогнозируют существенных осадкой. Местами изморозь. Ветер северный, северо-западный со скоростью 3−8 м/с.

Ранее мы сообщали, что синоптики Гидрометцентра рассказали, какая будет погода в Омской области в феврале 2025 года.