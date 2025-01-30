В последний день января в Омской области похолодает до −33 градусов

Последний день января запомнится морозами до −33 градусов и солнцем. О том, какая будет погода в Омске 31 января 2025 года, а также в области, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Температура воздуха ночью составит от −23 до −28 градусов. При прояснении столбик термометра покажет до −33 градусов. Днем воздуха прогреется до −18…-23 градусов. Синоптики не прогнозируют существенных осадкой. Местами изморозь. Ветер северный, северо-западный со скоростью 3−8 м/с.
Ранее мы сообщали, что синоптики Гидрометцентра рассказали, какая будет погода в Омской области в феврале 2025 года.