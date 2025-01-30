Глава Минспорта Башкирии назначен на должность заместителям премьер-министра республики

С 2011 по 2013 возглавлял управление по опеке и попечительству уфимской мэрии. С 2013 по 2014 был первым заместитель министра образования Башкирии. С 2014 по 2018 — заместителем министра молодежной политики и спорта республики. С 29 сентября 2018 по 20 июня 2021 возглавлял министерство молодежной политики и спорта региона.