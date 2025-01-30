Глава Минспорта Башкирии назначен на должность заместителям премьер-министра республики

Сегодня, 30 января, на 18-ом пленарном заседании парламента Башкирии депутаты дали согласие главе республики на назначение на должность заместителя премьер-министра правительства региона министра спорта РБ Руслана Хабибова.
По словам спикера Курултая Константина Толкачева, назначение Хабибова говорит о высокой значимости физической культуры и спорта в государственной политике республики. Председатель Государственного Собрания считает, что развитие спорта, в том числе массового, прикладного, детского, строительство спортивной инфраструктуры являют собой долгосрочные инвестиции в благополучие граждан и важную часть политики здровьесбережения.
Руслан Хабибов, утверждает Толкачев, будучи главой Минспорта Башкирии, проявил себя как эффективный управленец и организатор. На посту вице-премьера он будет курировать также вопросы семейной политики.
Руслан Хабибов родился в 1974 году в Самаре. Получил образование в Пермском военном авиационном техническом училище (1996) и Башкирском государственном университете (2003).
С 1991 по 1998 годы служил в рядах Вооруженных Сил России. С 1999 по 2005 был педагогом-организатором МПЦ «Подросток», специалистом первой категории, ведущим специалистом, главным специалистом, директором Центра допризывной подготовки молодежи, заместителем председателя Комитета по молодежной политике мэрии Уфы.
С 2005 по 2009 работал директором уфимской средней школы № 157. С 2009 по 2011 был на посту заместителя главы администрации Калининского района столицы Башкирии гуманитарным и социальным вопросам.
С 2011 по 2013 возглавлял управление по опеке и попечительству уфимской мэрии. С 2013 по 2014 был первым заместитель министра образования Башкирии. С 2014 по 2018 — заместителем министра молодежной политики и спорта республики. С 29 сентября 2018 по 20 июня 2021 возглавлял министерство молодежной политики и спорта региона.
21 июня 2021-го занял пост министр спорта Башкирии. 28 декабря прошлого года был назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра правительства республики.
Руслан Хабибов женат, вместе с супругой воспитывает троих детей.
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