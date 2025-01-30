В ТГК-11 объяснили появление чёрного дыма в Омске

Жители Омска в социальных сетях выразили обеспокоенность выбросами с ТЭЦ-5. По информации жителей Амурского посёлка, в микрорайоне выпал снег с чёрной примесью, которая не была похожа на сажу. По их мнению, это стало последствием мощных выбросов с ТЭЦ-5.
В АО «ТГК-11» пояснили Om1.ru, что все теплоэлектроцентрали города функционируют в штатном режиме. Нагрузки на станции регулируются в зависимости от погодных условий.
«При понижении температуры наружного воздуха температурное задание для ТЭЦ повышается и наоборот. В связи с чем возникает потребность коррекции работы оборудования станции. Например, запуск дополнительного котлоагрегата, который по технологии производится на жидком топливе, то есть на мазуте, в результате чего визуально кратковременно наблюдается чёрный дым», — сообщили в компании.
При этом в компании заверили, что специалистами ведётся постоянный экологический мониторинг. По данным автоматизированных постов, 29 января превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.