Проезд по шести маршрутам подорожает в Иркутске с 27 февраля

Как сообщает пресс-служба администрации города, стоимость одной поездки на автобусах № 4к «Ц. Рынок — пр. Рабочее — Копай — ул. Пискунова», № 5к «м/р Солнечный (Сибэкспоцентр) — Ц. Рынок — м/р Солнечный (Сибэкспоцентр)», № 11к «Бульвар Постышева — Ц. Рынок» и № 17 «м/р Солнечный (ЖК “Море солнца”) — Ц. Рынок» № 27 «м/р Топкинский — Ц. Рынок — м/р Топкинский» составит 40 рублей до 20.00 и 45 рублей после 20.00.