Районы Омской области получили 80 млн рублей на модернизацию учреждений культуры

Районы Омской области получили из регионального бюджета субсидии на общую сумму более 80 млн рублей. Эти средства пойдут на софинансирование расходов на модернизацию библиотек, домов культур и детских школ искусств. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в Telegram-канале.