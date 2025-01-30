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Районы Омской области получили 80 млн рублей на модернизацию учреждений культуры

Получателем самой крупной субсидии стал Кормиловский район.
Источник: Комсомольская правда

Районы Омской области получили из регионального бюджета субсидии на общую сумму более 80 млн рублей. Эти средства пойдут на софинансирование расходов на модернизацию библиотек, домов культур и детских школ искусств. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в Telegram-канале.

Самая крупная субсидия досталась Кормиловскому району. Муниципалитет получил 38,1 млн рублей на два года. Эти средства пойдут на софинансирование капитального ремонта домов культуры.

Из областного бюджета Седельниковскому району выделят 26,4 млн рублей за два года. Субсидию направят на капитальный ремонт детских школ искусств.

Полтавский район получит 10,2 млн рублей на модернизацию муниципального музея, Усть-Ишимский район — 8,5 млн рублей на обновление муниципальных библиотек.

По решению Виталия Хоценко из регионального бюджета были выделены 3,1 млн рублей. Эти средства направили на выплату поощрений лучшим учреждениям культуры и их работникам.