Улицу Леонида Гайдая предлагают создать в Иркутске

Иркутский «Гайдай Центр», который занимается сохранением и популяризацией наследия одного из самых известных советских режиссёров Леонида Гайдая, предложил назвать в честь одну из городских улиц.
«Улицы, носящие имя Леонида Иовича, уже есть в городе Свободный, где он родился, и в Москве… А вот в городе, где прошли детство и юность режиссёра, такой улицы нет», — объясняют свою инициативу общественники.
Они считают, что появление такой улицы в Иркутске не только увековечит память создателя всенародно любимых комедий, но и будет развивать туристический бренд Иркутска.
В «Гайдай Центре» напомнили, что создание на левом берегу Ангары бульвара Гайдая обсуждали в 90-е, но проект так и не был реализован.
Авторы инициативы предлагают не переименовывать одну из существующих улиц, а назвать именем режиссёра новую, но такую, чтобы она находилась в проходном месте и соответствовала масштабу личности. В частности, вице-президент Союза архитекторов России Елена Григорьева, которая разрабатывала проект бульвара в 90-е, предложила подарить имя Гайдая пешеходному бульвару на территории строящихся в центре «Иркутских кварталов».
В поддержку того, чтобы в Иркутске появилась такая улица, также высказались один из создателей памятника Гайдаю Сергей Демков, представители мэрии и городской комиссии по топонимике. «ГайдайЦентр» ищет сторонников этой идеи и приглашает горожан присылать письма поддержки на электронную почту online@gaidaicenter.ru.
Ранее «АиФ-Иркутск» рассказывали, что иркутский блогер с помощью нейросетей «оживил» городские скульптуры. В том числе — памятники Леониду Гайдаю и героям его фильмов.