Новый предмет появится на централизованном тестировании в Беларуси в 2025 году. Это следует из постановления белорусского правительства № 41 от 24 января 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Как пишет БелТА, консультант управления высшего образования — главного управления профессионального образования Министерства образования Наталья Житникова уточнила, что речь идет про предмет «История Беларуси в контексте всемирной истории». Централизованное тестирование по нему смогут сдавать выпускники 14 экспериментальных классов белорусских школ в 2025 году. Специалист добавила, что с 2026 года ЦТ по указанному предмету смогут сдавать выпускники всех школ Беларуси.
Напомним, что условия сдачи ЦТ 2025 ужесточены в Беларуси: запреты на фото и вынос экзаменационных материалов, использование гаджетов, переговоры в аудитории.
Ранее Минобразования утвердило 10 правил для школьников и родителей в Беларуси.
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