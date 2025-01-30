Новый предмет появится на централизованном тестировании в Беларуси в 2025

Как пишет БелТА, консультант управления высшего образования — главного управления профессионального образования Министерства образования Наталья Житникова уточнила, что речь идет про предмет «История Беларуси в контексте всемирной истории». Централизованное тестирование по нему смогут сдавать выпускники 14 экспериментальных классов белорусских школ в 2025 году. Специалист добавила, что с 2026 года ЦТ по указанному предмету смогут сдавать выпускники всех школ Беларуси.