Гастрономических и туристических улиц в Ташкенте станет больше

Как отмечалось, Старый город Ташкента обладает особой исторической ценностью и круглый год привлекает иностранных туристов. В связи с этим он активно развивается как специализированный туристический кластер. Так, в прошлом году в махалле Гулбозор рядом с рынком Чорсу появилась тематическая туристическая улица. Также ведут работы по благоустройству парка культуры и отдыха имени Абдуллы Кадыри.