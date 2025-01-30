Гастрономических и туристических улиц в Ташкенте станет больше

Как отмечалось, Старый город Ташкента обладает особой исторической ценностью и круглый год привлекает иностранных туристов. В связи с этим он активно развивается как специализированный туристический кластер. Так, в прошлом году в махалле Гулбозор рядом с рынком Чорсу появилась тематическая туристическая улица. Также ведут работы по благоустройству парка культуры и отдыха имени Абдуллы Кадыри.
В скором времени в Алмазарском районе планируется создание гастрономических и туристических улиц. В рамках проекта отобраны 17 улиц и 32 переулка, где при сохранении уникального архитектурного облика Старого города будут созданы дополнительные объекты туристической инфраструктуры.
Ожидается, что эти преобразования приведут к увеличению числа предпринимателей в районе, созданию 1,5 тыс. новых рабочих мест. Прогнозируют рост ежедневного турпотока с 4 тыс. до 11 тыс. человек.
Президент поручил ответственным лицам принять дополнительные меры для расширения возможностей предпринимателей и ремесленников, а также организовать туристические маршруты, которые сделают путешествия по столице еще более насыщенными и увлекательными.
В настоящее время в различных районах Ташкента реализуют множество масштабных туристических проектов. В Бектемирском, Мирзо-Улугбекском, Мирабадском, Юнусабадском, Яккасарайском и Янгихаётском районах создают десятки туробъектов, работающих в режиме 24/7.