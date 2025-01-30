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Гастрономических и туристических улиц в Ташкенте станет больше

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. В скором времени в Алмазарском районе Ташкента планируется создание гастрономических и туристических улиц. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией, посвященной развитию туристического потенциала столицы, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Источник: Sputnik.uz

Как отмечалось, Старый город Ташкента обладает особой исторической ценностью и круглый год привлекает иностранных туристов. В связи с этим он активно развивается как специализированный туристический кластер. Так, в прошлом году в махалле Гулбозор рядом с рынком Чорсу появилась тематическая туристическая улица. Также ведут работы по благоустройству парка культуры и отдыха имени Абдуллы Кадыри.

В скором времени в Алмазарском районе планируется создание гастрономических и туристических улиц. В рамках проекта отобраны 17 улиц и 32 переулка, где при сохранении уникального архитектурного облика Старого города будут созданы дополнительные объекты туристической инфраструктуры.

говорится в сообщении

Ожидается, что эти преобразования приведут к увеличению числа предпринимателей в районе, созданию 1,5 тыс. новых рабочих мест. Прогнозируют рост ежедневного турпотока с 4 тыс. до 11 тыс. человек.

Президент поручил ответственным лицам принять дополнительные меры для расширения возможностей предпринимателей и ремесленников, а также организовать туристические маршруты, которые сделают путешествия по столице еще более насыщенными и увлекательными.

говорится в сообщении

В настоящее время в различных районах Ташкента реализуют множество масштабных туристических проектов. В Бектемирском, Мирзо-Улугбекском, Мирабадском, Юнусабадском, Яккасарайском и Янгихаётском районах создают десятки туробъектов, работающих в режиме 24/7.

экономика
туризм и отдых