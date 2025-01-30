В Красноярском крае доработают закон о бездомных собаках

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края отложили закон об усыплении бездомных собак. Напомним, что его приняли в конце 2024 года, но лишь в первом чтении.
Тогда авторы проекта выступили с инициативой усыплять больных и агрессивных бездомных животных через 45 дней после их отлова. По их мнению, предлагаемые меры помогут изменить сложившуюся ситуацию: в регионе за неполный 2024 год зафиксировали 740 нападений псов на людей, что на 219 случаев больше, чем в 2023 году.
Определять агрессивность четвероногого будет специальная комиссия, в которую войдут представитель ветеринарного надзора и кинолог.
По словам депутата Алексея Бойкова, 29 января при обсуждении законопроекта прокуратура высказала замечания по части квалификации собак. Кроме того, представители некоторых администраций отметили, что требования об отлове бродячих животных трудновыполнимы (например, на севере региона).
В итоге законопроект решили вернуть на доработку.
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