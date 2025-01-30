В Приморье разработали модель расчета срока службы свай на Крайнем Севере

Применение шпунтовых трубных свай и трубошпунтовых конструкций в Арктике демонстрирует высокую эффективность в условиях экстремальных температур и агрессивного воздействия. «Эти конструкции обеспечивают устойчивость к низким температурам, коррозии и механическим нагрузкам, что делает их незаменимыми для развития портовой инфраструктуры в Арктической зоне. Наш коллектив разработал модель, описывающую воздействие внешних агрессивных, климатических факторов и эксплуатационных нагрузок на работоспособность и срок службы ШТС и других трубошпунтовых конструкций для портовых гидротехнических сооружений. Такая модель позволит сократить расходы и сроки проектирования новых и реконструкции действующих портовых гидротехнических сооружений», — рассказал Погодаев.