В Приморье разработали модель расчета срока службы свай на Крайнем Севере

ВЛАДИВОСТОК, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали комплексную методику испытаний элементов трубных свай и трубошпунтов — конструкций из труб, используемых на стройках в Арктической зоне. Лабораторные исследования разработки завершены, в ближайшее время специалисты приступят к проведению испытаний на производстве, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Лабораторные испытания методики комплексного определения срока службы трубошпунтов завершены. Ученые изучили факторы, которые можно было проверить до проведения полевых испытаний. Началась подготовка к производственным испытаниям», — сообщили в пресс-службе ДВФУ.
Директор центра компетенций в области испытания материалов департамента промышленной безопасности Политеха ДВФУ Антон Погодаев разъяснил ТАСС, что модель позволяет определить срок службы шпунтовых трубных свай (ШТС), учитывая влияние климатических факторов и эксплуатационных нагрузок. Ученые разработали методики комплексных испытаний материалов трубошпунтов, используемых на морском шельфе в Арктическом регионе, а также сформировали базу данных проектирования новых и реконструкции действующих гидротехнических сооружений на морском шельфе. Это открывает новые возможности для транспортировки грузов, а также обеспечивает надежность и безопасность гидротехнических сооружений.
Актуальность применения.
Применение шпунтовых трубных свай и трубошпунтовых конструкций в Арктике демонстрирует высокую эффективность в условиях экстремальных температур и агрессивного воздействия. «Эти конструкции обеспечивают устойчивость к низким температурам, коррозии и механическим нагрузкам, что делает их незаменимыми для развития портовой инфраструктуры в Арктической зоне. Наш коллектив разработал модель, описывающую воздействие внешних агрессивных, климатических факторов и эксплуатационных нагрузок на работоспособность и срок службы ШТС и других трубошпунтовых конструкций для портовых гидротехнических сооружений. Такая модель позволит сократить расходы и сроки проектирования новых и реконструкции действующих портовых гидротехнических сооружений», — рассказал Погодаев.
При выборе технологии строительства, типа конструкций и их несущих элементов в Арктике необходимо учитывать наличие вечномерзлых грунтов. Из-за удаления от строительно-индустриальных баз и сложности освоения строительных площадок требования к проектированию гидротехнических сооружений в условиях Крайнего Севера особые — все конструкции должны быть адаптированы к экстремальным условиям. Разработка специалистов ДВФУ, которая велась по государственной программе «Приоритет-2030», имеет перспективы применения при строительстве и реконструкции гидротехнических сооружений портов, газо- и нефтедобывающих платформ.
Испытания на производстве.
Ученые подготовили лабораторный образец для проведения комплексных исследовательских испытаний металла ШТС. В процессе испытаний на производстве будет оцениваться прочность трубошпунтов в различных условиях эксплуатации. Будут проведены испытания на ударный изгиб, планируется оценить устойчивость материала к динамическим нагрузкам при различных температурах. Данные комплексные испытания должны подтвердить, что трубошпунты могут выдерживать изгибы под воздействием внешних нагрузок, таких как давление грунта или волн.
В рамках коррозионных испытаний научный коллектив определит скорость общей коррозии и ее потенциалы, а также склонность к коррозионному растрескиванию. Эти исследования позволят глубже понять поведение материала в условиях комбинированных нагрузок и коррозии, что является ключевым для обеспечения долговечности и надежности конструкций из трубошпунтов.
«Приоритет-2030» — самая масштабная в истории России государственная программа поддержки университетов. Она реализуется по поручению президента России Владимира Путина.