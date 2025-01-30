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В Петербурге откроется первая кафедра робототехники и БПЛА

В Северной столице появится кафедра, которая специализируется на робототехнике и беспилотных летательных аппаратах. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Северо-Западного округа.

Кафедра будет создана на базе Военной академии Росгвардии и станет первым подобным образовательным центром в городе. Соглашение о сотрудничестве по созданию кафедры заключили между начальником академии, генерал-майором Андреем Кийко, и ректором Петербургского политехнического университета, Андреем Рудским.

В рамках сотрудничества оба вуза планируют разработать новые учебные дисциплины и внедрить инновационные подходы в применении робототехнических систем. Особое внимание будет уделено как мирному применению технологий, так и использованию робототехники при выполнении боевых задач.

Ранее мы рассказали, что некоторые высшие учебные заведения России будут начислять очки за индивидуальные достижения, которые помогут абитуриентам добрать баллы для поступления.

образование