В Ростовской области полиция задержала подозреваемого в краже черного металла

Согласно опубликованной информации, правоохранители задержали подозреваемого в краже порядка 400 кг черного металла на железнодорожной станции Новочеркасск. Задержанным оказался 34-летний уроженец Ставропольского края. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.