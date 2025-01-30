В Ростовской области полиция задержала подозреваемого в краже черного металла

Донские полицейские поймали подозреваемого в краже черного металла. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Согласно опубликованной информации, правоохранители задержали подозреваемого в краже порядка 400 кг черного металла на железнодорожной станции Новочеркасск. Задержанным оказался 34-летний уроженец Ставропольского края. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.
— Собственнику причинен материальный ущерб на сумму более 9 тыс. рублей, — говорится в источнике.
В отношении подозреваемого завели дело по статье «Кража».