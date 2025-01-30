Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области полиция задержала подозреваемого в краже черного металла

В Ростовской области задержали 34-летнего жителя Ставропольского края за кражу металла.

Источник: Комсомольская правда

Донские полицейские поймали подозреваемого в краже черного металла. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Согласно опубликованной информации, правоохранители задержали подозреваемого в краже порядка 400 кг черного металла на железнодорожной станции Новочеркасск. Задержанным оказался 34-летний уроженец Ставропольского края. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

— Собственнику причинен материальный ущерб на сумму более 9 тыс. рублей, — говорится в источнике.

В отношении подозреваемого завели дело по статье «Кража».