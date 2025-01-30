Мозырский НПЗ опроверг информацию об атаке беспилотников

Отмечается, что деструктивные силы вновь придумали очередные и не очень интересные байки якобы о том, что в сторону завода кто-то запустил беспилотник. Генеральный директор Мозырского НПЗ Виталий Павлов опроверг информацию об атаке беспилотников. Он уточнил, что сотрудники завода работали в штатном режиме.