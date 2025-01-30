Мозырский НПЗ опроверг информацию об атаке беспилотников. Информация опубликована в официальном телеграм-канале завода.
«В сторону Мозырского НПЗ летят “утки”, но точно не БПЛА», — сказано в сообщении.
Отмечается, что деструктивные силы вновь придумали очередные и не очень интересные байки якобы о том, что в сторону завода кто-то запустил беспилотник. Генеральный директор Мозырского НПЗ Виталий Павлов опроверг информацию об атаке беспилотников. Он уточнил, что сотрудники завода работали в штатном режиме.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к Мозырскому НПЗ, сказав про мировые стандарты.
Тем временем ГАИ отреагировала на видео о ДТП с двумя погибшими на улице Сторожской, распространяемое в интернете: «Не соответствует действительности».
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