В Татарстане на регистрацию каждой собаки будет выделено 15 минут

Ветеринарное управление Татарстана озвучило процедуру регистрации собак. На данный момент проект проходит антикоррупционную проверку. В соответствии с документом, регистрация не должна занимать более 15 минут.
Для оформления регистрации владельцу необходимо заполнить заявление (доступно как в бумажной форме, так и в электронном виде), приложить копию удостоверения личности, разрешение на обработку данных, документальное подтверждение права владения собакой, фотографию животного и копию паспорта питомца с информацией о чипировании. Также собственник может обратиться за консультационной помощью в управление.
Документально закреплено, что животное должно быть зарегистрировано в тот же день, когда владелец обращается в учреждение. Процесс регистрации не должен длиться дольше 15 минут. Однако, если документы содержат ошибки, в их приеме может быть отказано.