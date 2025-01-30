Госкомвоенпром: Беларусь и РФ создадут сервисный центр по ремонту ПВО в Борисове

По информации пресс-службы, 28 января 2025 года на базе 2566 завода по ремонту радиоэлектронного вооружения состоялась рабочая встреча между Госкомвоенпромом Беларуси с представителями российской делегации. На встрече присутствовали представители Министерства обороны Беларуси, Минский завод колесных тягачей и российское предприятие «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”.