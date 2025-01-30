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Госкомвоенпром: Беларусь и РФ создадут сервисный центр по ремонту ПВО в Борисове

Госкомвоенпром сказал о создании сервисного центра по ремонту ПВО в Борисове.

Источник: Комсомольская правда

Госкомвоенпром сообщил, что Беларусь и Россия создадут сервисный центр по ремонту ПВО в Борисове. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета.

«Госкомвоенпром ведет работу по созданию сервисного центра по ремонту средств противовоздушной обороны», — отметили в сообщении.

По информации пресс-службы, 28 января 2025 года на базе 2566 завода по ремонту радиоэлектронного вооружения состоялась рабочая встреча между Госкомвоенпромом Беларуси с представителями российской делегации. На встрече присутствовали представители Министерства обороны Беларуси, Минский завод колесных тягачей и российское предприятие «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”.

На встрече обсуждались текущие вопросы, связанные с реализацией проекта по созданию на базе 2566 завода по ремонту радиоэлектронного вооружения, расположенного в Борисове, сервисного центра по ремонту средств ПВО.

Тем временем Госкомвоенпром сказал о работе по созданию ракетного комплекса ближнего действия.

Кстати, Госкомвоенпром Беларуси показал, как выглядит новый спасательный грузовик.

А еще власти назвали реальную стоимость проезда в общественном транспорте Минска.