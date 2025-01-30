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В Новороссийске дважды в феврале прозвучат сирены

В Новороссийске дважды пройдет запуск сирены. Обе проверки систем оповещения запланированы на следующий месяц.

Местные жители могут услышать звуки сирен 6 и 20 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

«06.02.2025 и 20.02.2025 на ПК “Шесхарис” в период с 14.30 до 15.00 будет осуществлена проверка работоспособности локальной системы оповещения (ПП “Грушовая”, ПП “Шесхарис”, — говорится в сообщении мэрии.

Также сегодня, 30 января, а местном морпорту c период с 21:00 до 23:00 пройдут учения со стрельбами. В ходе тренировок будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

учения