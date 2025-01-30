В Новороссийске дважды в феврале прозвучат сирены

Также сегодня, 30 января, а местном морпорту c период с 21:00 до 23:00 пройдут учения со стрельбами. В ходе тренировок будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.