От Великой стены до сибирской тайги: в 2024 году турпоток из Китая вырос вдвое — big data T2

T2, российский оператор мобильной связи, к китайскому Новому году проанализировал активность гостей из Поднебесной в Сибири. В 2024 году количество абонентов, которые приезжали со своими SIM-картами, выросло на 94% год к году. Тех, кто покупал и использовал SIM-карты t2, стало больше вдвое.
В 2024 году самыми популярными сибирскими направлениями у гостей из Поднебесной стали Красноярский край, Иркутская область, Хакасия и Тува. Кузбасс занял пятое место, опередив Новосибирскую область.
На протяжении 2024 года количество китайских туристов в Сибири стабильно росло — в среднем на 2% ежемесячно — и стало снижаться только в октябре. По сравнению с 2023 годом самый значительный приток гостей из Поднебесной зафиксировали в Республике Алтай (в 2,4 раза), Алтайском крае и Иркутской области (в 2,3 раза).
В целом количество граждан Китая, посетивших Россию в 2024 году, также выросло: абонентов с собственными SIM-картами стало больше на 74% по сравнению с 2023 годом, абонентов с SIM-картами t2 — в 7,4 раза. По количеству гостей из Поднебесной лидируют Владивосток, Москва, Биробиджан, Хабаровск и Чита.
Несмотря на рост турпотока, количество обращений на горячую линию на китайском языке в 2024 году снизилось на 24%. Топ наиболее популярных вопросов: тарифы, пакеты и скидки на интернет, запрос баланса.
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