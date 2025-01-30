От Великой стены до сибирской тайги: в 2024 году турпоток из Китая вырос вдвое — big data T2

T2, российский оператор мобильной связи, к китайскому Новому году проанализировал активность гостей из Поднебесной в Сибири. В 2024 году количество абонентов, которые приезжали со своими SIM-картами, выросло на 94% год к году. Тех, кто покупал и использовал SIM-карты t2, стало больше вдвое.