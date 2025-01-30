Минюст Беларуси назвал документ, необходимый для заключения брака за границей

В Минюсте уточнили, что белорусы, иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Беларуси, могут обратиться за свидетельствованием подлинности подписи к любому белорусскому нотариусу или должностному лицу. Постоянно проживающие за пределами страны граждане страны могут обратиться в консульства Беларуси.