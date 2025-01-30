Минюст Беларуси назвал документ, необходимый для заключения брака за границей. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства юстиции.
В сообщении сказано, что с 1 января 2025 года был изменен документ, который подтверждает отсутствие препятствий к заключению брака за границей. Ранее белорусам выдавалась справка об отсутствии записи акта о заключении брака отделами загса по месту жительства.
В ведомстве уточнили, что теперь документом, который нужен для заключения брака за границей, является заявление гражданина об отсутствии препятствий к заключению брака. Подлинность последнего должна быть засвидетельствована со стороны нотариуса или должностным лицом, имеющим право на нотариальные действия.
В Минюсте уточнили, что белорусы, иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Беларуси, могут обратиться за свидетельствованием подлинности подписи к любому белорусскому нотариусу или должностному лицу. Постоянно проживающие за пределами страны граждане страны могут обратиться в консульства Беларуси.
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