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Минюст Беларуси назвал документ, необходимый для заключения брака за границей

Минюст Беларуси напомнил про документ, который нужен для заключения брака за границей.

Источник: Комсомольская правда

Минюст Беларуси назвал документ, необходимый для заключения брака за границей. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства юстиции.

В сообщении сказано, что с 1 января 2025 года был изменен документ, который подтверждает отсутствие препятствий к заключению брака за границей. Ранее белорусам выдавалась справка об отсутствии записи акта о заключении брака отделами загса по месту жительства.

В ведомстве уточнили, что теперь документом, который нужен для заключения брака за границей, является заявление гражданина об отсутствии препятствий к заключению брака. Подлинность последнего должна быть засвидетельствована со стороны нотариуса или должностным лицом, имеющим право на нотариальные действия.

В Минюсте уточнили, что белорусы, иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Беларуси, могут обратиться за свидетельствованием подлинности подписи к любому белорусскому нотариусу или должностному лицу. Постоянно проживающие за пределами страны граждане страны могут обратиться в консульства Беларуси.

Ранее Минюст Беларуси приостановил лицензию агентства недвижимости «Твое пространство».

Кстати, порядок отмены завещания изменен в Беларуси.

Тем временем мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 февраля 2025 года: вырастут пенсии и пособия, поднимут выплаты на детей до трех лет, увеличится налог на сдачу квартиры.