В Ростовской области ожидается повторение весенней засухи

По данным НСА, дефицит накопления осадков фиксируется на Дону с прошлой весны. В конце 2024 года показатель почти на 41% отставал от среднего многолетнего уровня, а в начале 2025 года тенденция усугубилась. К третьей декаде января показатель составлял 22,7 мм, то есть был уже на 50% ниже средних многолетних значений.