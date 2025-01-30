В Ростовской области ожидается повторение весенней засухи

В 2025 году в Ростовской области может повториться весенняя засуха. Такое развитие ситуации не исключают в Национальном союзе агростраховщиков.
— Мониторинг показал, что в третьей декаде января сохраняется тенденция к снижению влагообеспеченности. До начала посевной на юге около месяца, на формирование запасов влаги в почве остается не так много времени, — отмечает президент НСА Корней Биждов.
По словам эксперта, исправить положение могут весенние дожди.
По данным НСА, дефицит накопления осадков фиксируется на Дону с прошлой весны. В конце 2024 года показатель почти на 41% отставал от среднего многолетнего уровня, а в начале 2025 года тенденция усугубилась. К третьей декаде января показатель составлял 22,7 мм, то есть был уже на 50% ниже средних многолетних значений.
— Несмотря на тенденцию сокращения влаги, теплая бесснежная зима дала дополнительный шанс для развития озимых. Вегетация в некоторых территориях продолжалась и в зимний период, — добавил Корней Биждов.
По состоянию на 1 января, Ростовская область лидирует в стране по размеру застрахованных озимых — не менее 824 тысячи га или почти 28% от сева под урожай 2025 года.
Напомним, в январе 2025 года власти Ростовской области отменили режим ЧС по засухе и заморозкам.