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Гоцанюк назвал парки и скверы, которые благоустроят в Крыму

В 2025 году в Крыму запланировано благоустройство 77 общественных территорий.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

Премьер-министр Крыма уточнил, что территории будут отремонтированы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», на это было выделено 740 млн рублей.

Он рассказал, что благоустроят сквер на улице Некрасова в Евпатории, Приморский парк имени Войкова в Керчи, Детский парк и парк имени Шевченко в Симферополе, общественный парк в Гурзуфе и «Городской сад» в Ялте, а также капитальный ремонт территории общего пользования на улице Гагарина в Бахчисарае.

Ранее сообщалось, что в Керчи займутся благоустройство 20 придомовых территорий. Глава администрации города Олег Каторгин рассказывал подробнее об этом здесь. В Керчи также начали ремонт стадиона имени 50-летия Октября. На реализацию проекта направлено более 400 миллионов рублей из бюджета Республики Крым.