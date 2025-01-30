Гоцанюк назвал парки и скверы, которые благоустроят в Крыму

Он рассказал, что благоустроят сквер на улице Некрасова в Евпатории, Приморский парк имени Войкова в Керчи, Детский парк и парк имени Шевченко в Симферополе, общественный парк в Гурзуфе и «Городской сад» в Ялте, а также капитальный ремонт территории общего пользования на улице Гагарина в Бахчисарае.