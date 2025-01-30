Бывшего главу Октябрьского района Уфы Сергея Плотникова назначили заместителем министра ЖКХ Башкирии

Сергей Плотников родился в 1979 году в Уфе. Получил образование в Уфимском государственном авиационном техническом университете. С 2003 года начал работать в строительной сфере. Трудился инженером в «Управлении дизайна и наружной рекламы» и начальником отдела в «Газ-Сервис». Затем в управлении коммунального хозяйства и благоустройства уфимской мэрии прошел путь от ведущего специалиста производственно-технического отдела до заместителя начальника.