В Хабаровском крае температуры возвращаются к привычной норме января

Вот и подошел к концу январь, месяц, когда мы много отдыхали, веселились, катались на лыжах и санках, а под занавес наслаждались чистым белым снегом. Скажем ему за все спасибо. Впереди — февраль, последний месяц зимы.
Циклон, который мы наблюдали несколько дней, из края уходит, но скоро придет новый. В первых числах февраля в Хабаровском крае синоптики вновь обещают снег.
А пока 31 января осадки всюду прекращаются. Температуры постепенно понижаются до привычных январских. Так, в Чегдомыне ночью −24…-26, днем −11…-13 градусов, в Чумикане в темное время суток столбики термометров опустятся до −20…-22, днем до −13…-15 градусов. В селе имени Полины Осипенко на рассвете −20…-21, во второй половине дня −10…-12 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
В Охотске ночью −19…-21, днем −15…-17 градусов, в Троицком ночной фон температур −18…-20, дневной −10…-12 градусов, в Аяне на рассвете −17…-19, днем −12…-14 градусов, в Комсомольске-на-Амуре в темное время −17…-19, в светлое −9…-11 градусов.
В Николаевске-на-Амуре ночные температуры такие же, а вот днем на пару градусов теплее.
Наконец прекратится снег в Советской Гавани, его навалило столько, что город буквально утопает в сугробах. 31 января ночью столбики термометров там покажут −9…-11, днем и вовсе −3…-5 градусов. Понятно, что на дорогах снежные накаты, гололед.
В Бикине ночью −19…-21, днем −7…-9, в Вяземском на рассвете −18…-20, к полудню −8…-10.
В Хабаровске в пятницу, 31 января, снег окончательно прекратится, ночью −19…-21, днем −9…-11 градусов.
Согласно многолетним наблюдениям синоптиков, минимальная температура 31 января зафиксирована в 1968 году, тогда столбики термометров опустились до отметки в — 31,6 градусов, максимальная — случилась в 2020 году, тогда воздух прогрелся до −7,6 градусов.
Православные христиане 31 января чтят память святых Афанасия и Кирилла, которые долгое время защищали церковь от нападок еретиков. Также в этот день принято поминать родителей Сергия Радонежского — преподобных Кирилла и Марию Радонежских.
День святого Афанасия известен как Афанасий-ломонос. День получил такое название, поскольку обычно в это время наступают сильные морозы.
Считалось, что на Афанасия по земле разгуливает нечистая сила. Народные поверья связывали афанасьевские морозы с летающими ведьмами, которые после шабаша теряют голову от веселья и пытаются вредить людям, поэтому в этот день проводились обряды для изгнания нечистой силы из жилищ.
Предки верили, что в полночь знахари должны заговорить печные трубы, чтобы ведьмы не проникли в дом, крестьяне ходили по деревне с кнутами, колотя по домам, хлевам и амбарам — так отпугивали злые силы.
Ни в каких ведьм мы уже, к счастью, не верим, но нос от мороза лучше поберечь.