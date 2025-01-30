В Хабаровском крае температуры возвращаются к привычной норме января

А пока 31 января осадки всюду прекращаются. Температуры постепенно понижаются до привычных январских. Так, в Чегдомыне ночью −24…-26, днем −11…-13 градусов, в Чумикане в темное время суток столбики термометров опустятся до −20…-22, днем до −13…-15 градусов. В селе имени Полины Осипенко на рассвете −20…-21, во второй половине дня −10…-12 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.