Счастье — постоянно: платформер про Данки Конга завезли в Россию

Картриджи с новым «Данки Конгом» появились в стране, на маркетплейсах их цена начинается от 5 тыс. рублей. Российских — и не только — геймеров на протяжении нескольких месяцев эксперты отговаривали покупать релиз, потому что это будто бы в третий раз одна и та же игра, просто с пометкой HD. «Известия» среди первых опробовали Donkey Kong Country Returns HD и убедились в том, что лучшего лекарства от зимней меланхолии не найти.
Donkey Kong Country был лучшей игрой «Нинтендо».
Этот текст предназначен не геймерам, которые много лет назад прошли Donkey Kong Country Returns на консолях Wii и 3DS, а, скорее, тем, для кого бренд Donkey Kong ничего не значит, но Nintendo Switch имеется или запланирована к покупке. И, конечно, хочется понимать, стоит ли тратить деньги на январский релиз для приставки, которая в этом году сменится вторым поколением и в ближайшие годы спокойно уйдет на заслуженный покой.
Фото: Retro StudiosСкриншот из игры «Donkey Kong Country Returns HD».
Разговор будет сложным. Потому что словосочетание Donkey Kong тесно связано с ностальгией. 30 с небольшим лет назад, когда Super Nintendo в России была мечтой каждого мальчишки, во многом благодаря интенсивной рекламе Donkey Kong Country можно было смело считать игрой номер один. Сложная, яркая, она как будто была естественным продолжением серии про супербратьев Марио (собственно, Конг — ровесник Марио, они одновременно появились в древней игре Donkey Kong 1981 года), там тоже нужно было бегать слева-направо, прыгать на врагов и проживать, в сущности, однотипные, но очень яркие приключения.
Данки Конг — с виду грузная, но очень шустрая горилла — спасал свой остров и свою семью, прыгая по платформам и собирая бананы. Это было по тем временам ультратехнологично, динамично и очень сложно. Достаточно сказать, что для полного прохождения первой Donkey Kong Country с результатом 101% нужно было пробежать всю игру менее чем за час, не потеряв ни одной жизни и собрав все многочисленные тайные бонусы.
Фото: Retro StudiosСкриншот из игры «Donkey Kong Country Returns HD».
Первая и вторая части игры (1994 и 1995 годы соответственно) были настолько удачными, что и сегодня остаются суперхитами. В них, например, можно сыграть по подписке Switch, которая дает доступ к лучшим нинтендовским проектам для консолей прошлых поколений. В той же подписке, кстати, доступна и третья часть игры 1996 года, но, несмотря на высокие продажи и теплый прием, она всё же сильно уступала предшественникам. В недавнем опросе главного геймерского ресурса IGN о том, какой «Данки Конг» лучше, первые два релиза набрали более 30% каждый, а третий застрял на 4%.
Затем, в 1999-м, была версия для Nintendo 64 — приставки, которая в России не пользовалась особой популярностью из-за дороговизны, а уже после спустя годы вышел Donkey Kong Country Returns на приставке Wii, вскоре он был адаптирован для портативной консоли Nintendo 3DS.
Успех нового «Данки Конга» был колоссальным, продали более 6,5 млн копий, то есть игра в двадцатке самых кассовых для консоли. Через четыре года на Wii вышло продолжение — Donkey Kong Country: Tropical Freeze. В 2018 году оно перешло на в тот момент только вышедший Switch, а ни одного разработанного именно для Switch «Данки Конга» до сих пор так и не было, несмотря на всю популярность гориллы и успех прошлых частей.
Возможно, это связано с тем, что Tropical Freeze на Switch был продан тиражом менее 5 млн экземпляров. Странно было бы ожидать, что не очень новая игра соберет больше, но то ли боссы Nintendo не смогли договориться, то ли оригинальной концепции не нашли, но почему-то одна из самых популярных франшиз в истории (в совокупности про Данки Конга было продано более 65 млн игр) — не хочется говорить «умерла», но как минимум заснула.
Фото: Retro StudiosСкриншот из игры «Donkey Kong Country Returns HD».
Одно предположение есть. Donkey Kong Country — это, конечно, всегда очень ярко. Волшебная музыка, невероятные фоны, очень изобретательная структура уровней, которые при этом достаточно короткие, чтобы не успеть надоесть. Идеальное управление (особенно на Super Nintendo), идеальный ритм игры (чуть быстрее, чем в «Марио», но нет такого мельтешения, как в «Сонике»). Запоминающиеся персонажи, юмор, разнообразные враги. Это игра, которая оставляет воспоминания на десятилетия, навсегда. Но, еще раз напомним, она очень трудная. Никто не считал, сколько дорогих нинтендовских джойстиков было сломано от бессильной ярости, что опять не получилось пройти вроде бы не такой уж сложный уровень, но почему-то чуть ли не в каждом ностальгическом воспоминании этот образ неизбежно всплывает.
В такие продукты, как Donkey Kong Country, обычно играешь по несколько минут в день, чтобы расслабиться и переключиться, но именно в случае с «Данки Конгом» есть риск зависнуть на несколько часов, чтобы пропрыгать все препятствия на проклятой вагонетке или проскочить между частями свихнувшегося конвейера. А ведь есть еще желание пройти уровни, собрав все секреты, которые и найти почти невозможно, и получить очень непросто, даже если уже понял, где они.
Почему стоит купить Donkey Kong Country Returns HD.
Возможно, поэтому главным нововведением Donkey Kong Country Returns HD для Switch стоит считать не новый саундтрек (очень красивый) и превратившиеся в красочные пейзажи задники (тоже очень красиво), а шаги навстречу нехардкорным геймерам, которые сделали разработчики. Оставлен, конечно, и классический режим, где Конгу или его приятелю Дидди достаточно одного неловкого соприкосновения с врагом — и всё, начинаем заново. Но для тех, кто хочет всё же получать от игры больше удовольствия и меньше стресса, придуманы небывалые компромиссы.
У каждой гориллы теперь три сердечка, три жизни, которые значительно облегчают прохождение. В игровом магазинчике можно за собранные монетки купить много шариков-жизней и даже особый чудесный шарик, который спасает героя от падения в пропасть. Где такое видано? Наконец, даже если со всеми этими благами не получается пройти уровень, игроку предлагают выбрать режим «Супер Конга»: в кадр входит серая горилла, которая на автопилоте пробегает за нас уровень. Он считается пройденным, можно двигаться дальше, а сюда вернуться, если будет желание. Например, чтобы собрать секреты или просто еще раз испытать свои силы.
Фото: Retro StudiosСкриншот из игры «Donkey Kong Country Returns HD».
Тренд на упрощение игрового процесса вообще очень распространен. В новых проектах про «Марио» есть персонажи, которые практически бессмертны, чтобы даже маленький ребенок мог пройти уровень без слез. То, что сделано в Donkey Kong Country Returns HD в этом направлении, — важный шаг. Правда, есть другие аспекты игры, которые тоже можно было бы проработать, но это никто не сделал.
Самое досадное — это режим игры вдвоем. Если на экране два персонажа, то управлять ими нужно почти синхронно. Стоит одному герою пройти вперед, а второму — слегка отстать, он считается погибшим. Можно было бы расширить кадр, чтобы персонажи не теснились на маленьком пятачке, и проблема была бы решена. Но этого не случилось, так что после нескольких неудачных попыток мультиплеера геймеры, скорее всего, будут просто играть по очереди, хотя это совсем не так увлекательно.
Здорово, что в Donkey Kong Country Returns HD появились уровни, которые были добавлены при порте на 3DS, но возникает вопрос: почему было не добавить еще несколько совсем свежих? Ну хорошо, если нет вдохновения, можно было бы перенести в игру полностью обновленные уровни из прошлых частей Donkey Kong Country или придумать что-то еще, потому что сейчас аудитория, которая 15 лет назад играла на прошлых приставках Nintendo, пишет возмущенные комментарии о том, что третий раз платить за одно и то же нормальный человек не станет.
Фото: Retro StudiosСкриншот из игры «Donkey Kong Country Returns HD».
Перевода на русский в игре (копия для «Известий» предоставлена импортером — компанией «Ачивка») нет, но Donkey Kong Country, как и «Марио», всегда был устроен таким образом, что персонажи чаще действуют, чем говорят, а сюжета ровно столько, сколько нужно, чтобы поскорее начать играть, не отвлекаясь на частности. Скажем, в новинке остров Данки Конга захватили летающие маски вуду, которые загипнотизировали всю фауну, но не справились с гориллами, и те ринулись в бой — за родину и за бананы. Вряд ли это нуждается в переводе.
Броский, хулиганский, разнообразный, Donkey Kong Country Returns HD станет обязательной частью коллекции игр у большинства владельцев Switch. Пара ложек дегтя ему вряд ли повредит, потому что если главная задача видеоигр — дарить эмоции, то у гориллы из семейства Конгов конкурентов мало. Есть они еще вообще остались.