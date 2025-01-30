Счастье — постоянно: платформер про Данки Конга завезли в Россию

Одно предположение есть. Donkey Kong Country — это, конечно, всегда очень ярко. Волшебная музыка, невероятные фоны, очень изобретательная структура уровней, которые при этом достаточно короткие, чтобы не успеть надоесть. Идеальное управление (особенно на Super Nintendo), идеальный ритм игры (чуть быстрее, чем в «Марио», но нет такого мельтешения, как в «Сонике»). Запоминающиеся персонажи, юмор, разнообразные враги. Это игра, которая оставляет воспоминания на десятилетия, навсегда. Но, еще раз напомним, она очень трудная. Никто не считал, сколько дорогих нинтендовских джойстиков было сломано от бессильной ярости, что опять не получилось пройти вроде бы не такой уж сложный уровень, но почему-то чуть ли не в каждом ностальгическом воспоминании этот образ неизбежно всплывает.