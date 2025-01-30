Ну-ка песню нам пропой: как Исаак Дунаевский создал главные мелодии СССР

«Широка страна моя родная», «Дорогая моя столица», «Сердце, тебе не хочется покоя» — эти песни давно уже не ассоциируются с конкретным человеком, фильмами, где они звучали, или обстоятельствами создания. Кажется, что они были с нами всегда. И не только с нами, но и с нашими родителями, бабушками и дедушками. Тем не менее автор у них есть: бессмертные мелодии написал Исаак Дунаевский. 30 января исполняется 125 лет со дня его рождения. «Известия» предлагают вспомнить, какой путь он прошел и как создал главные хиты СССР.