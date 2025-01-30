Ну-ка песню нам пропой: как Исаак Дунаевский создал главные мелодии СССР

«Широка страна моя родная», «Дорогая моя столица», «Сердце, тебе не хочется покоя» — эти песни давно уже не ассоциируются с конкретным человеком, фильмами, где они звучали, или обстоятельствами создания. Кажется, что они были с нами всегда. И не только с нами, но и с нашими родителями, бабушками и дедушками. Тем не менее автор у них есть: бессмертные мелодии написал Исаак Дунаевский. 30 января исполняется 125 лет со дня его рождения. «Известия» предлагают вспомнить, какой путь он прошел и как создал главные хиты СССР.
От оперетты к кино.
Исаак Осипович родился в 1900 году в Полтавской губернии Российской империи. С раннего возраста проявил тягу к музыке и прекрасные способности, поэтому родители отдали его учиться игре на скрипке, а в 10-летнем возрасте он поступил в Харьковское музыкальное училище, переехав в город вместе с семьей. Там же мальчик окончил консерваторию, став профессиональным скрипачом и композитором, и начал трудовой путь. Работая в местном драматическом театре Дунаевский всего за пять лет прошел путь от оркестранта до музыкального руководителя. Ну, а в 24 года переехал в Москву — на аналогичную позицию в театр «Эрмитаж», а затем и в Театр сатиры и Театр оперетты.
Уже тогда юный композитор нащупал ту сферу, в которой чувствовал себя наиболее органично: это музыка веселая, легкая, на грани эстрады и джаза, вошедшего в моду в те годы. В отличие от других коллег с консерваторским образованием, он не стремился писать симфонии, оперы, зато активно занялся созданием оперетт. К 30 годам он был автором уже шести произведений в этом жанре, и сегодня Дунаевского называют одним из родоначальников советской оперетты.
Но прорыв к всесоюзной славе случился позже — и благодаря иному жанру, который зародился только на рубеже 1920-х и 1930-х. Речь о звуковом кино. Первым фильмом с музыкой Дунаевского стала историческая драма «Первый взвод» (1932), но настоящим дебютом, в котором композитор смог раскрыть свои лучшие качества, стал второй киноопыт — «Веселые ребята» (1934).
Эта лента стала счастливым билетом сразу для четырех выдающихся людей, изменив их жизни навсегда. Режиссером был Григорий Александров — ассистент Сергея Эйзенштейна на «Броненосце “Потемкин”, “Октябре” и “Генеральной линии” (формально должность его называлась “второй режиссер”, но фактически он действовал, конечно, строго в заданных Эйзенштейном рамках). В 1929 году Александров вместе с Эйзенштейном и его оператором Эдуардом Тиссэ отправился в заграничное путешествие. Они посетили Европу, где “Броненосец” и “Октябрь” имели большой успех, затем пересекли Атлантику и оказались в Голливуде. Там-то Александров в полной мере оценил новый жанр, стремительно завоевывавший популярность — киномюзикл. И после возвращения в СССР в 1932 году Александров задумал перенести эти наработки на отечественную почву.
Тем более положение его было крайне шатким: Сталин с подозрением относился к Эйзенштейну со товарищи, не без оснований подозревая их в нежелании возвращаться. Поэтому, когда они все-таки оказались на родной земле, от каждого ждали демонстрации своей «нужности» стране. Александров справился с этим, пожалуй, раньше всех. «Ощущение — точно после выходного дня», — сказал вождь народов, посмотрев «Веселых ребят». Вскоре и вся страна полюбила главную героиню в исполнении Любови Орловой, ее ухажера Леонида Утесова и, конечно, замечательные песни, написанные Дунаевским.
Впервые в отечественном кино композитор стал полноценным соавтором фильма. Более того, именно знакомство с Дунаевским и Утесовым (а они оба были увлечены джазом и уже работали над совместными проектами в Ленинграде) стало импульсом для Александрова: он понял, в каком направлении стоит двигаться. В итоге получилось уморительно смешное кино, парадоксальным образом соединяющее западные музыкальные и жанровые элементы с национальной спецификой.
«Пелось легко и свободно».
Интересные воспоминания оставила Любовь Орлова о работе над фильмом. «Я была приятно удивлена, когда Дунаевский, впервые проиграв песню Анюты, сказал мне: “Давайте доделывать песню вместе. Вместе подумаем и поправим, чтобы пелось легко и свободно”. Песни Дунаевского, звонкие и яркие, прошли вместе со мной через всю жизнь», — годы спустя рассказывала кинозвезда.
Вот это «пелось легко и свободно» можно назвать формулой мелодизма Дунаевского. Его песни отнюдь не примитивны. Однако главное их качество — естественность. Когда их исполняешь или просто вспоминаешь мотив, кажется, что мелодия просто не может идти иначе, настолько легко и непринужденно она развивается.
— Возьмите любую песню. «Сердце, тебе не хочется покоя…» из «Веселых ребят» — казалось бы, начинается она с простой терции, затем пошла секвенция, но как это здорово! В этом есть душа! На мой взгляд, красивая мелодия должна быть геометрически выверенной. И самое главное — начальная интонация. У Дунаевского исходный мотив настолько точный, и дальше он его развивает настолько правильно, что если бы это было изображение, а не музыка, то мы говорили бы об абсолютно гармоничной форме. Поэтому она сразу ложится на слух, — поделился с «Известиями» композитор, худрук и главный дирижер Академического большого концертного оркестра им. Силантьева Александр Клевицкий.
За «Веселыми ребятами» последовал «Цирк», созданный тем же тандемом, только без Утесова. И снова целый ряд песен сразу ушел в народ. Колыбельную, которую зрители цирка по очереди поют чернокожему младенцу, потом пели детям во всем СССР — и это очередной пример мелодического дара Дунаевского: он мог написать такую тему, которая, будучи выразительной, небанальной, при этом окажется по зубам любому человеку без музыкального образования. Ну, а марш «Широка страна моя родная», завершающий фильм, и вовсе становится неофициальным гимном СССР и позывным Всесоюзного радио.
Не только «Песня о Родине», но и многие другие песни Дунаевского можно отнести к патриотическому жанру. Однако патриотизм его был не пафосным и нарочито торжественным, а радостным, искренним и глубоко оптимистичным по природе.
— В тот период, когда мы строили социализм и коммунизм, и весь народ верил в это светлое будущее, творческие люди создавали надежду на то, что наша страна будет жить лучше всех. Во многом благодаря этой вере народ совершал настоящие подвиги. Но и само творчество Дунаевского можно назвать таким подвигом, — уверен председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин.
Легкая музыка серьезными средствами.
Кстати, именно для «Цирка» Дунаевский написал еще один свой бессмертный хит — «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер». Но в итоге мелодия не была использована в фильме и оказалась в другой суперпопулярной ленте 1936 года — «Детях капитана Гранта». Для него же была сочинена и оркестровая композиция, ставшая увертюрой. Известно, что этот номер высоко ценил Дмитрий Шостакович. Да и сам Дунаевский считал его одним из лучших своих сочинений. Именно здесь его мелодический дар встречается с достижениями симфонического жанра.
— Его потрясающая увертюра к фильму «Дети капитана Гранта» много лет остается визитной карточкой Оркестра им. Силантьева. Как правило, мы наши концерты начинаем с этого сочинения. По своей талантливости, музыкальности, по развитию формы — на одном уровне с лучшими образцами музыкальной культуры. Это действительно высокое искусство. Конечно, я знаю эту увертюру с детства, но каждый раз, когда я выхожу дирижировать ей, меня поражает эта глубина и мелодичность. Я сыграл ее, наверное, тысячи раз — не могу сосчитать, но постоянно нахожу в ней какие-то новые краски, открываю для себя те или иные приемы композиторского мастерства, — рассказал Александр Клевицкий.
Сам Дунаевский в 1947 году писал своему гимназическому педагогу:
«Могли ли вы 35 лет назад думать, глядя на меня, что маленький музыкант, поклонник Бетховена и Чайковского, Брамса и Бородина, сможет стать мастером легкого жанра? Впрочем, именно моя солидная музыкальная закваска помогла и помогает мне творить легкую музыку серьезными средствами».
В этом одна из особенностей творчества Дунаевского. Консерваторское образование видно во многом из того, что он делал. И не только в симфоническом, но даже в песенном жанре. И всё же тут, безусловно, нужен особый дар.
— У Исаака Дунаевского сложный язык или простой? С одной стороны, сложный, песни ведь все в трехчастной форме. Это обязательно куплет, потом некая связка и припев. Но они запоминаемы. Это особая мелодическая, песенная энергетика, которую способен нести только талантливый человек. Специально так придумать невозможно. Либо попадание происходит, либо нет, — объяснял «Известиям» сын Исаака Осиповича, композитор Максим Дунаевский, не хуже отца знающий секрет хита.
В общей сложности Исаак Дунаевский написал двенадцать оперетт, четыре балета, несколько сотен песен, музыку к трем десяткам фильмов — и это далеко не полный список. Хотя прожил композитор, увы, совсем немного — всего 55 лет. Но его творчество пережило не только автора, но и страну, с которой было неразрывно связано. А профессиональную эстафету подхватил его сын, Максим Исаакович, юбилей которого мы отметили совсем недавно.