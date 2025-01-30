Председатель правления Союза композиторов РФ рассказал о секретах творчества Дунаевского

«Исаак Осипович был выдающимся композитором. Вообще, в ту эпоху было много таких ярких композиторов, и не только в песенном, но и в симфоническом жанре: Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Арам Хачатурян, Дмитрий Кабалевский. Но в ряду этих выдающихся музыкантов особое место занимал Исаак Осипович Дунаевский. Из него, как из рога изобилия, сыпались потрясающие мелодии, которые сразу запоминались. Их пела вся страна!» — отметил Рашид Калимуллин.