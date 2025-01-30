Председатель правления Союза композиторов РФ рассказал о секретах творчества Дунаевского

Музыка Исаака Дунаевского была пропитана оптимизмом и ориентирована на простой народ. Об этом «Известиям» рассказал председатель правления Союза композиторов РФ, народный артист России Рашид Калимуллин, характеризуя творчество классика советской музыки в преддверии 125-летия со дня его рождения.
«Исаак Осипович был выдающимся композитором. Вообще, в ту эпоху было много таких ярких композиторов, и не только в песенном, но и в симфоническом жанре: Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Арам Хачатурян, Дмитрий Кабалевский. Но в ряду этих выдающихся музыкантов особое место занимал Исаак Осипович Дунаевский. Из него, как из рога изобилия, сыпались потрясающие мелодии, которые сразу запоминались. Их пела вся страна!» — отметил Рашид Калимуллин.
По его словам, многие песни Дунаевского стали столь популярны, что ушли в народ, и сегодня мы даже не всегда помним, кто их сочинил.
«Помню, мы в детстве пели “Летите, голуби”. Я тогда учился в музыкалке и параллельно ходил в оркестр в Доме пионеров, играл в русском народном оркестре. И сегодня, вспоминая творческое наследие Дунаевского, я подумал, как много песен из репертуара нашего оркестра были сочинены именно им», — поделился собеседник «Известий».
Дунаевский чувствовал, что нужно народу, понимал и любил его. И его творчество, и он сам глубоко демократичны по природе.
«Он работал музыкальным руководителем даже на фанерном заводе! Не чурался никакого труда. Но вместе с тем занимал и много солидных постов — в частности, был председателем Ленинградского союза композиторов», — подчеркнул Рашид Калимуллин.
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