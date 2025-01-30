Школа и детский сад: в Троицке построят образовательный комплекс

В микрорайоне Десна района Новые Ватутинки в ТиНАО построят образовательный комплекс. Сейчас завершается монтаж монолитной части и гидроизоляция стен, а также обратная засыпка котлована. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Объект образования возводят по адресу: район Троицк, квартал 4. В его составе появятся школа на 1350 мест и детский сад для 350 воспитанников. После завершения строительства объект передадут городу. Так, в составе школы предусмотрят лабораторно-исследовательские комплексы, зал для проведения мероприятий и ИТ-полигон. В проекте также предусмотрен амфитеатр. Детский сад, школа и спортивно-оздоровительный кластер будут находиться в разных частях комплекса. Завершить строительство планируется в 2026 году», — отметил Владимир Ефимов.
В здании школы расположатся современные универсальные и специализированные учебные кабинеты и студии, залы с возможностью зонирования, кабинет для индивидуальных занятий с педагогом-психологом. В комплекс войдут гимнастический и трансформируемый спортивный залы, а также спортзал для учеников начальной школы.
«Проект образовательного комплекса отличается дизайнерскими и инженерными решениями: в универсальных и специализированных учебных кабинетах большая поверхность стен будет выполнена из магнитно-маркерного покрытия, на котором можно рисовать, а в спортивном зале предусмотрены панорамные окна. Медиатеку оснастят лестницей-амфитеатром, где ученикам будет комфортно проводить время в перерывах между занятиями. На прилегающей территории специалисты организуют физкультурно-спортивную зону с площадками для гимнастики, подвижных игр и мини-футбола с трибунами. Выделят места для тенниса, баскетбола, волейбола, оборудуют беговые дорожки и дошкольный блок с детскими игровыми зонами», — добавил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.
Перед входом в школу обустроят парадную площадь для проведения мероприятий. На территории появится теплое помещение, где родители смогут комфортно ждать своих детей в любую погоду.
По словам руководителя столичного Комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) Антона Слободчикова, разрешение на возведение социального объекта общей площадью 26,6 тысячи квадратных метров выдали в феврале 2024 года. Работы контролируют инспекторы Мосгосстройнадзора, регулярно выезжая с проверками. В них также участвуют специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве: они оценивают качество выполненных работ и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2025 году планируется завершить строительство и реконструкцию около 30 образовательных учреждений в ТиНАО.
Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».