Школа и детский сад: в Троицке построят образовательный комплекс

«Проект образовательного комплекса отличается дизайнерскими и инженерными решениями: в универсальных и специализированных учебных кабинетах большая поверхность стен будет выполнена из магнитно-маркерного покрытия, на котором можно рисовать, а в спортивном зале предусмотрены панорамные окна. Медиатеку оснастят лестницей-амфитеатром, где ученикам будет комфортно проводить время в перерывах между занятиями. На прилегающей территории специалисты организуют физкультурно-спортивную зону с площадками для гимнастики, подвижных игр и мини-футбола с трибунами. Выделят места для тенниса, баскетбола, волейбола, оборудуют беговые дорожки и дошкольный блок с детскими игровыми зонами», — добавил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.