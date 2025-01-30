МАРТ советует Нацаэропорту «Минск» продавать больше белорусских товаров

МАРТ советует Национальному аэропорту «Минск» продавать больше белорусских товаров. Подробности сообщила заместитель главы Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Василевская, пишет БелТА.
Она назвала аэропорт воздушными вратами Беларуси, заметив, что важным является то, чтобы все объекты, расположенные на его территории, были на таком уровне, чтобы служить флагманом для всей остальной торговли.
— Приезжая сюда, иностранные граждане и белорусы должны видеть лучшее, что есть в стране. А похвастаться нам есть чем, мы можем гордиться качеством своей продукции, широтой ассортимента, — подчеркнула представитель МАРТ.
Василевская уточнила, что удельный вес реализации белорусских товаров в магазинах беспошлинной торговли достаточно невысокий.
— При этом отмечу, что такой удельный вес держится на протяжении последних лет, то есть нет снижения. Но хотелось бы увеличить эту цифру.
Замминистра обратила внимание на то, что в Национальном аэропорту «Минск» ассортимент отечественных товаров широко представлен кондитерской продукцией, товарами «Белгоспищепрома». Также есть товары легкой промышленности, представлена продукция завода «Луч».
— Но, по нашему мнению, не все резервы исчерпаны. Есть более широкий спектр продукции белорусских производителей, в первую очередь непродовольственных товаров, которые можно было бы здесь представить, — высказала мнение заместитель главы МАРТ.
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