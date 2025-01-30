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Красноярцев приглашают на работу в «лесной спецназ»

В Лесопожарном центре Красноярского края открыт набор сотрудников в связи с расширением штата авиационной службы.

Источник: Соцсети

Стать парашютистами и десантниками-пожарными могут мужчины в возрасте не моложе 18 лет, годные по состоянию здоровья, образование — не ниже среднего, приветствуется служба в армии. Будущие сотрудники могут рассчитывать на бесплатное обучение, официальное трудоустройство, страховку, оплачиваемый отпуск. Предполагается полная занятость и ненормированный рабочий день.

Также в лесопожарные подразделения по всему региону требуются: рабочие лесопожарных бригад, водители и трактористы.

«Для работы на линии огня нужно быть хорошо подготовленным психологически и физически, уметь быстро принимать решения, действовать оперативно, быть сильным, выносливым и бесстрашным. Как раз таких кандидатов мы приглашаем в свою команду. Чем больше лесопожарных групп и команд, тем выше скорость реагирования на возникающие очаги возгораний», — отметил директор краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.

Добавим, что подготовке специалистов в краевом Лесопожарном центре уделяют особое внимание. Лесные пожарные могут пройти дополнительное обучение на смежные профессии и повысить свою квалификацию в специализированном Учебном центре.

Если вас заинтересовали вакансии, звоните по телефону: 8−902−978−93−89 (отдел кадров КГАУ «Лесопожарный центр»).

МЧС