Красноярцев приглашают на работу в «лесной спецназ»

«Для работы на линии огня нужно быть хорошо подготовленным психологически и физически, уметь быстро принимать решения, действовать оперативно, быть сильным, выносливым и бесстрашным. Как раз таких кандидатов мы приглашаем в свою команду. Чем больше лесопожарных групп и команд, тем выше скорость реагирования на возникающие очаги возгораний», — отметил директор краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.