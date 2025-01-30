Приморская ГРЭС вышла на исторический максимум мощности в 1200 МВт после модернизации

Исторический максимум мощности — свыше 1200 МВт — достигла Приморская ГРЭС после завершения модернизации 5-го энергоблока. Предыдущий рекорд был зафиксирован в конце 2009 года. Работников предприятия с новым знаковым событием поздравил глава региона Олег Кожемяко, отметив, что усиление электростанции имеет важное значение для стабильного энергоснабжения всего Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.
Запуск после модернизации пятого энергоблока на Приморской ГРЭС дал прирост располагаемой мощности станции на 210 МВт. В совокупности девять энергоблоков выдали мощность в 1200 МВт. Ранее был модернизирован девятый энергоблок.
«Работы по усилению Приморской ГРЭС продолжаются. Это важнейшая задача для стабильного энергоснабжения нашего края. Благодарю всех работников ГРЭС за добросовестный труд и профессионализм!» — отметил Олег Кожемяко в своем телеграм-канале (18+).
По словам начальника ПТО Приморской ГРЭС Павла Осипенко, до сегодняшнего дня последний исторический максимум вырабатываемой мощности составлял 1108 МВт. Он был зафиксирован 18 декабря 2009 года.
«На сегодня завершилась модернизация на 4-х энергоблоках Приморской ГРЭС. Наступил такой момент, когда в работе находятся все девять энергоблоков и зафиксирована максимальная электрическая мощность больше 1200 МВт, что является историческим максимумом», — рассказал Павел Осипенко.
Поблагодарил всех, кто принимал участие в модернизации пятого энергоблока, и главный инженер Приморской ГРЭС Евгений Антовщук.
«Сегодня произошло знаковое событие — мы в очередной раз побили рекорд располагаемой мощности нашей родной станции, Приморской ГРЭС, который составил 1200 МВт. Спасибо всем тем, кто принимал участие в модернизации: монтажникам, ремонтному персоналу, эксплуатационному персоналу. Отдельное спасибо начальникам цехов, которые здесь буквально жили и днем, и ночью, сутками не спали, чтобы получить результат», — поделился Евгений Антовщук.
Отметим, ранее Евгений Антовщук рассказал ИА PrimaMedia, что модернизация включает широкий список оборудования. Основными мероприятиями стало обновление пятого и девятого энергоблоков. Модернизация также коснулась большинства систем станции. Ведутся работы по обновлению опрокидывателей вагонов. Будут модернизированы регенеративные установки высокого и низкого давления, ротор низкого давления, сами котлы и турбинные установки. Это позволит повысить КПД работы устройств и, в конечном счете, довести мощность станции до установленной — 1467 мегаватт.
Напомним, Приморская ГРЭС — одна из ключевых станций Дальнего Востока. Она обеспечивает 47% потребностей Приморского края в электрической энергии. Кроме того, в энергосистеме ей отведена особая роль — поддерживать частоту и напряжение на магистральных линиях электропередач между Амурской областью, ЕАО, Хабаровским и Приморским краем.