Приморская ГРЭС вышла на исторический максимум мощности в 1200 МВт после модернизации

«Сегодня произошло знаковое событие — мы в очередной раз побили рекорд располагаемой мощности нашей родной станции, Приморской ГРЭС, который составил 1200 МВт. Спасибо всем тем, кто принимал участие в модернизации: монтажникам, ремонтному персоналу, эксплуатационному персоналу. Отдельное спасибо начальникам цехов, которые здесь буквально жили и днем, и ночью, сутками не спали, чтобы получить результат», — поделился Евгений Антовщук.