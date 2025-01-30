Красноярка пожаловалась на объявление о «невозвратной» шубе на маркетплейсе

В ведомстве рассказали, что женщина искала шубу «чебурашка» и обратила внимание на условие продажи, указанное в одной из карточек товара. Продавец, ссылаясь на новые правила площадки, предупреждал, что шубы нельзя вернуть или обменять, если покупатель вынес их за пределы пункта выдачи заказов. Красноярка поинтересовалась, действительно ли существуют такие правила и правомерны ли они.