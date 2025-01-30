Красноярка пожаловалась на объявление о «невозвратной» шубе на маркетплейсе

В ведомстве рассказали, что женщина искала шубу «чебурашка» и обратила внимание на условие продажи, указанное в одной из карточек товара. Продавец, ссылаясь на новые правила площадки, предупреждал, что шубы нельзя вернуть или обменять, если покупатель вынес их за пределы пункта выдачи заказов. Красноярка поинтересовалась, действительно ли существуют такие правила и правомерны ли они.
«Поскольку шуба “чебурашка” не является товаром с индивидуально определенными свойствами (т. е. не создана по индивидуальному заказу), в соответствии с Законом “О защите прав потребителей” потребитель вправе отказаться от покупки в любое время до момента передачи, а после передачи товара — в течение семи дней», — рассказали представители ведомства.
Также сотрудники Роспотребнадзора изучили правила маркетплейса и не нашли там условия, ущемляющего права потребителей.
«Однако в карточке товара (шуба “чебурашка”), размещенной продавцом, было обнаружено недопустимое условие: “Невозвратный товар. Как только Вы покидаете пункт выдачи с товаром, вернуть его невозможно!” Такое ограничение ущемляет права потребителей и противоречит законодательству. По выявленным нарушениям ИП Кучербаевой Р. Т. объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — пояснили в Роспотребнадзоре.