Количество незаконных рубок леса сократилось в Иркутской области в пять раз

В Иркутской области становится все меньше черных лесорубов. Как стало известно КП-Иркутск, количество незаконных рубок леса сократилось в пять раз с 2020 по 2024 — с 2 421 фактов до 421. Помимо этого в четыре раза снизился и ущерб, причиненный региону — с 2,6 миллиарда рублей до 667 миллионов.