Количество незаконных рубок леса сократилось в Иркутской области в пять раз

В Иркутской области становится все меньше черных лесорубов. Как стало известно КП-Иркутск, количество незаконных рубок леса сократилось в пять раз с 2020 по 2024 — с 2 421 фактов до 421. Помимо этого в четыре раза снизился и ущерб, причиненный региону — с 2,6 миллиарда рублей до 667 миллионов.
Всего в прошлом 2024 году на черных лесорубов завели 401 уголовное дело, в 143 случаях преступников удалось установить. Также ежегодно ведомства патрулируют леса, задерживают нарушителей.
В 2024 прошло 1 230 оперативно-профилактических мероприятий, за этот период выявили 24 нарушения, которые принесли ущерб на сумму 22 миллиона рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение транспорта ограничат на улице Баррикад в Иркутске до 24 марта 2025.