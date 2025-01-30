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Количество незаконных рубок леса сократилось в Иркутской области в пять раз

Ущерб, нанесенный черными лесорубами, снизился в четыре раза.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области становится все меньше черных лесорубов. Как стало известно КП-Иркутск, количество незаконных рубок леса сократилось в пять раз с 2020 по 2024 — с 2 421 фактов до 421. Помимо этого в четыре раза снизился и ущерб, причиненный региону — с 2,6 миллиарда рублей до 667 миллионов.

Всего в прошлом 2024 году на черных лесорубов завели 401 уголовное дело, в 143 случаях преступников удалось установить. Также ежегодно ведомства патрулируют леса, задерживают нарушителей.

В 2024 прошло 1 230 оперативно-профилактических мероприятий, за этот период выявили 24 нарушения, которые принесли ущерб на сумму 22 миллиона рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение транспорта ограничат на улице Баррикад в Иркутске до 24 марта 2025.