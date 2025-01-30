Минчанка пожаловалась мэру Кухареву на инфразвук в своей квартире

В сообщении сказано, что мэр Минск Владимир Кухарев 29 января 2025 года провел прием граждан, а также юридических лиц. Говорится, что минчанка, проживающая на улице Матусевича, рассказала о постоянно доносящемся откуда-то в квартире звуке низкой частоты. Специалисты выяснили, что в квартире женщины есть инфразвук, однако обнаружить источник пока не удалось.