Минчанка пожаловалась мэру Кухареву на инфразвук в своей квартире. Подробности рассказали в агентстве «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что мэр Минск Владимир Кухарев 29 января 2025 года провел прием граждан, а также юридических лиц. Говорится, что минчанка, проживающая на улице Матусевича, рассказала о постоянно доносящемся откуда-то в квартире звуке низкой частоты. Специалисты выяснили, что в квартире женщины есть инфразвук, однако обнаружить источник пока не удалось.
Мэр Минска поручил Центру гигиены и эпидемиологии провести повторный замер звука для установления причины его появления.
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