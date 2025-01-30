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Минчанка пожаловалась мэру Кухареву на инфразвук в своей квартире

Минчанка сказала мэру Минска про инфразвук в своей квартире.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка пожаловалась мэру Кухареву на инфразвук в своей квартире. Подробности рассказали в агентстве «Минск-Новости».

В сообщении сказано, что мэр Минск Владимир Кухарев 29 января 2025 года провел прием граждан, а также юридических лиц. Говорится, что минчанка, проживающая на улице Матусевича, рассказала о постоянно доносящемся откуда-то в квартире звуке низкой частоты. Специалисты выяснили, что в квартире женщины есть инфразвук, однако обнаружить источник пока не удалось.

Мэр Минска поручил Центру гигиены и эпидемиологии провести повторный замер звука для установления причины его появления.

Ранее власти назвали реальную стоимость проезда в общественном транспорте Минска.

Кстати, белоруска смогла вернуть 500 рублей за ботинки, у которых отвалилась подошва.

Кроме того, в Минске первые низкопольные трамваи модели Т811 вышли на маршруты 1 и 4.