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Синоптики рассказали, что скоро на Урал придут сибирские морозы

Синоптики рассказали, что скоро на Урал придут сибирские морозы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 69% 761 мм рт. ст. +4°

Сообщается, что ночь на 31 января будет умеренно холодной, но днем 31 января теплый атмосферный фронт далекого Балтийского циклона приблизится к Уралу.

«В зоне фронта 1—2 февраля вновь вероятна оттепель и осадки в виде снега, кратковременно — мокрого снега», — говорится в комментарии Уральского УГМС.

Сам циклон с Балтийского моря постепенно переместится на европейский север России, но дальше не продвинется и заполнится.

«Ожидаемое быстрое затухание циклона связано с назревшими изменениям в циркуляции атмосферы. Перестройка атмосферных процессов будет на руку антициклону, который сейчас занимает весь север Сибири. Он начинает усиливаться, атмосферное давление будет неуклонно расти», — прогнозируют специалисты.

Постепенно Сибирский антициклон расширит свое влияние за все Зауралье. Начиная с 4—5 января, на всей территории Уральского федерального округа установится период морозной погоды при слабом ветре.