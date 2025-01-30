Синоптики рассказали, что скоро на Урал придут сибирские морозы

«Ожидаемое быстрое затухание циклона связано с назревшими изменениям в циркуляции атмосферы. Перестройка атмосферных процессов будет на руку антициклону, который сейчас занимает весь север Сибири. Он начинает усиливаться, атмосферное давление будет неуклонно расти», — прогнозируют специалисты.