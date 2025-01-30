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Заксобрание назначило нового мирового судью в Омске

Срок полномочий нового мирового судьи составит стандартные три года.

Источник: Комсомольская правда

Заксобрание Омской области утвердило нового мирового судью в Советском судебном районе Омска. Депутаты рассмотрели предложенную кандидатуру на первом заседании парламента в 2025 году, сообщили в пресс-службе судов региона.

Мировым судьей судебного участка № 84 в Советском судебном районе Омска была назначена Лариса Топорова. Срок полномочий — три года.

Ранее мы сообщали, что 31 января состоится заседание Квалификационной коллегии судей Омской области, на котором будут приняты решения о назначении четырех новых судей. В частности, орган рассмотрит заявление на замещение вакантной должностью судьи Арбитражного суда Омской области.