Заксобрание назначило нового мирового судью в Омске

Заксобрание Омской области утвердило нового мирового судью в Советском судебном районе Омска. Депутаты рассмотрели предложенную кандидатуру на первом заседании парламента в 2025 году, сообщили в пресс-службе судов региона.
Мировым судьей судебного участка № 84 в Советском судебном районе Омска была назначена Лариса Топорова. Срок полномочий — три года.
Ранее мы сообщали, что 31 января состоится заседание Квалификационной коллегии судей Омской области, на котором будут приняты решения о назначении четырех новых судей. В частности, орган рассмотрит заявление на замещение вакантной должностью судьи Арбитражного суда Омской области.