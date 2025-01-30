Заксобрание назначило нового мирового судью в Омске

Ранее мы сообщали, что 31 января состоится заседание Квалификационной коллегии судей Омской области, на котором будут приняты решения о назначении четырех новых судей. В частности, орган рассмотрит заявление на замещение вакантной должностью судьи Арбитражного суда Омской области.